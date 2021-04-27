Меган Маркл и принц Гарри, Джейсон Момоа и Лиза Боне: 10 «нестандартных» знаменитых пар
Фото: Getty Images
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: East News
Младший сын принцессы Дианы Гарри последовал примеру старшего брата Уильяма и женился по любви — на простолюдинке, актрисе Меган Маркл. Да к тому же супруга принца — мулатка. Этот брак не принес ему лично и британской монархии никакой выгоды, зато рыжеволосый принц обрел множество проблем со Двором и отношением к себе общественности.
Все неприятности Меган и Гарри «разрулили» одним решением: сбежали из-под крыла Елизаветы II сначала в Канаду, а затем в США. Здесь Меган и Гарри живут самостоятельно, воспитывают сына Арчи (в мае ему исполнится два года), а вскоре у них родится дочь.
Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон
Его рост — 206 см, ее — всего 157. Звезда «Игры престолов», актер из Исландии Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору, активно ведет Instagram. И его страница заполнена фото со съемок, из спортивного зала и семейными кадрами — с красавицей супругой Келси Хенсон и маленьким сыном.
Келси достает лишь до середины груди мужа. А познакомились они в баре, где миниатюрная девушка работала официанткой.
Джейсон Момоа и Лиза Боне
Фото: Getty Images
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа женился на актрисе Лизе Боне («Сердце ангела», «Враг государства») в 2017 году, через 12 лет после начала их романа. Счастью в знаменитой семье не мешают ни значительная разница в возрасте (Джейсону — 41 год, Лизе — 53), ни разница во внешних параметрах. Момоа души не чает в жене, обнимает и целует ее на всех светских мероприятиях. У пары есть двое детей: 13-летняя Лола Айолани Момоа и 12-летний Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха Момоа.
От первого брака с Ленни Кравицем есть дочь Зои, которая также стала моделью и актрисой.
Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images
Актер Аарон Тейлор-Джонсон и режиссер Сэм Тейлор-Вуд начали встречаться, когда ему было всего 18, а ей уже 41. Знакомство молодого красавчика и опытного режиссера и матери двоих дочерей произошло на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном» в начале 2009 года. После свадьбы оба взяли общую фамилию Тейлор-Джонсон.
Сейчас ему 30, а супруге — 54 года. На вопросы, которые им задают постоянно о разнице в возрасте, они лишь пожимают плечами и говорят, что счастливы. Аарон вообще заявляет, что ради семьи и детей (Сэм родила от молодого мужа двоих дочерей Уайлду и Роми) готов оставить карьеру, ведь самую большую радость в жизни ему приносит отцовство.
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Первая супруга одного из самых сексуальных Джеймсов Бондов Пирса Броснана, актриса Кассандра Харрис, умерла от рака в 1991 году. Через несколько лет актер начал встречаться с журналисткой, телеведущей и актрисой Кили Шэй Смит. Их свадьба состоялась в 2001-м. У пары есть двое сыновей: 24-летний Дилан и 20-летний Пэрис.
В адрес Кили в последние годы сыплются упреки в том, что она стала слишком толстой. Она, как и ее знаменитый супруг, на это внимания не обращают. Пирс Броснан обожает жену и регулярно в Instagram посвящает ей признания в любви.
«Все случилось будто вчера. Столько мечтаний с моей любовью. Только вперед», — говорит Броснан. А не о таких ли словах грезит каждая женщина?
Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт
Фото: Getty Images
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж 16 лет счастлив в браке с режиссером Эрикой Шмидт. Рост Питера — всего 135 см из-за одной из форм карликовости, ахондроплазии. Эрика имеет нормальный рост. У пары есть двое детей.
Илон Маск и Граймс
Фото: Getty Images
Один из самых богатых людей в мире, 49-летний миллиардер Илон Маск, всю жизнь был окружен женским вниманием. С первой супругой Джастин Уилсон за 8 лет брака они родили пятерых детей. Со второй женой Талулой Райли они дважды ходили под венец и окончательно расстались в 2016 году.
После у Маска были романы с несколькими женщинами-красавицами, среди которых оказалась и актриса Эмбер Херд. Но их отношения не сложились из-за плотных рабочих графиков.
И в 2018-м Маск дал понять, что встречается с канадской певицей Клэр Буше, известной как Граймс. Избранница младше Илона на 16 лет. И выглядит девушка немного... странно, всячески поддерживая свой образ.
В январе 2020-го Граймс сообщила, что ждет первенца, и что он сам выберет себе половую принадлежность, когда вырастет. Сын Илона и Клэр родился в мае того же года. И назвали его настолько странным именем, что многие не могут его понять и выговорить, — «X Æ A-12». Однако в Калифорнии это имя могут признать незаконным, так как в нем есть символ, не являющийся буквой. Примерно имя малыша можно произнести как Экс Эш Эй-Твелв.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан
В обществе сложился стереотип, что женой миллиардера должна быть длинноногая красавица в два раза моложе него. Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг разрушает это нелепое представление.
Он и его жена Присцилла Чан учились вместе в университете, они не просто встречались, но и были лучшими друзьями, что важно для крепкого союза. Присцилла поддерживала Марка, когда в его идеи не верили.
Поженились Чан и Цукерберг на заднем дворе своего дома, не предупредив друзей. Гостей они пригласили отметить присуждение, как оказалось, невесте медицинской степени.
Миллиардер с женой растят двух маленьких дочек: Максиму и Август. В соцсети один из самых богатых людей мира и его жена часто делятся с подписчиками деталями своего быта.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
«Быть женатым на тебе, Деб, это настоящий глоток воздуха. С самого момента, как мы встретились, я знал, что это судьба быть нам вместе. В нашу 25-ю годовщину наша любовь становится лишь сильнее. Веселье, азарт и приключения еще больше волнуют. Я бесконечно благодарен за то, что разделяю любовь, жизнь и семью с тобой. Мы только начали. Деб, я люблю тебя всем сердцем!», — написал «Росомаха» Хью Джекман в социальной сети в годовщину свадьбы с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс.
Фото: Getty Images
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились в 1996 году на съемках сериала «Корелли» и в том же году поженились. Деборра старше мужа на 13 лет. Она перенесла несколько выкидышей. После нескольких неудачных попыток завести собственных детей актеры усыновили сына Оскара и дочь Аву.
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Фото: East News
И напоследок одна из самых необычных во всех отношениях пар, которая не выдержала испытание бытом, временем, чувствами... Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат экс-президента Франции Оливье Саркози прожили в браке 5 лет. Расстались они с громким скандалом...
В 2020 году в разгар пандемии Саркози буквально выгнал молодую жену (у экс-супругов 17 лет разницы) из съемной квартиры и расторг договор аренды. Что стало причиной столь резкой перемены в отношениях мужа и жены, неизвестно. Но говорят, что Олсен очень хотела детей, а зрелому Саркози, отцу взрослых сына и дочери, новые дети были не нужны.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram