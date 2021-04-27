Меган Маркл и принц Гарри, Джейсон Момоа и Лиза Боне: 10 «нестандартных» знаменитых пар

Младший сын принцессы Дианы Гарри последовал примеру старшего брата Уильяма и женился по любви — на простолюдинке, актрисе Меган Маркл. Да к тому же супруга принца — мулатка. Этот брак не принес ему лично и британской монархии никакой выгоды, зато рыжеволосый принц обрел множество проблем со Двором и отношением к себе общественности.

Все неприятности Меган и Гарри «разрулили» одним решением: сбежали из-под крыла Елизаветы II сначала в Канаду, а затем в США. Здесь Меган и Гарри живут самостоятельно, воспитывают сына Арчи (в мае ему исполнится два года), а вскоре у них родится дочь.

Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон