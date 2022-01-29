Меган Маркл и принц Гарри пригласили на свидание звезд «Человека-паука»

Актеры были озадачены и приятно удивлены, когда им поступило предложение от принца Гарри и Меган Маркл, в котором они изъявили желание встретиться.

«Том никогда в жизни не встречал Гарри и не разговаривал с ним, поэтому не знал, чего они хотят», — сообщает источник изданию DailyMail.

С чем именно было связано решение герцогов, не сообщается. Вполне возможно, что Гарри и Меган хотели предложить актерам принять участие в одном из своих социальных проектов. Или они просто являются большими поклонниками фильмов и комиксов о Человеке-пауке.

Стало известно, что парам удалось встретиться и пообщаться в условиях строгой секретности. «Встреча состоялась», — говорится в источнике.

Гарри и Меган дружат со многими голливудскими и британскими знаменитостями. Вероятно, они решили пополнить круг своих друзей еще одной звездной парой, и очень успешной. За несколько недель проката новый фильм с Томом и Зендаей в главных ролях «Человек-паук: Нет пути домой» собрал рекордные 800 миллионов долларов и стал самой кассовой картиной 2021 года.