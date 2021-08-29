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Еда на вынос и подарки из хлопка: как Меган и Гарри отметили годовщину свадьбы

На днях выходит обновленная версия книги о покинувших дворец членах королевской семьи «В поисках свободы», согласно которой читатели могут узнать больше подробностей личной жизни Меган Маркл и Гарри. В новом эпилоге авторы Омида Скоби и Кэролайн Дюран рассказали о последнем и сложном годе жизни супругов: интервью с Опрой, рождение Лилибет, «разбитое сердце» из-за смерти принца Филиппа и многое другое.
Еда на вынос и подарки из хлопка: как Меган и Гарри отметили годовщину свадьбы

В книге также описывается, как герцоги Сассекские отметили свою вторую годовщину. В мае 2018 года влюбленные связали себя узами брака после двухлетнего романа. Годовщина свадьбы совпала с пандемией коронавируса, и супруги решили отметить ее без особых изысков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Picture-alliance

Так как посещение ресторанов было запрещено из-за пандемии, Меган и Гарри предпочли позвать несколько близких друзей и остаться дома.

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«Завершили день любимой жителями Южной Калифорнии мексиканской едой, заказанной в местном ресторане и маргаритой (алкогольной для него и безалкогольной для нее). В качестве подарков пара обменивалась изделиями из хлопка, как предполагает традиция», — рассказали авторы, сообщает источник «Town&Country».

Меган и Гарри больше года назад покинули Англию и живут в Калифорнии. Супруги воспитывают двоих детей и ведут достаточно тихий образ жизни, лишь иногда появляясь на мероприятиях. За последний год из-за выхода интервью Опре Уинфри и выхода книги отношения между королевской семьей и герцогами Сассекскими изрядно накалились.

Фото и видео: Picture-alliance

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