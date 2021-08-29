Еда на вынос и подарки из хлопка: как Меган и Гарри отметили годовщину свадьбы

«Завершили день любимой жителями Южной Калифорнии мексиканской едой, заказанной в местном ресторане и маргаритой (алкогольной для него и безалкогольной для нее). В качестве подарков пара обменивалась изделиями из хлопка, как предполагает традиция», — рассказали авторы, сообщает источник «Town&Country».

Меган и Гарри больше года назад покинули Англию и живут в Калифорнии. Супруги воспитывают двоих детей и ведут достаточно тихий образ жизни, лишь иногда появляясь на мероприятиях. За последний год из-за выхода интервью Опре Уинфри и выхода книги отношения между королевской семьей и герцогами Сассекскими изрядно накалились.