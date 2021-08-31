Меган Фокс и 50 Cent сыграют в новой части «Неудержимых»

«Перчинки» в привычный состав внесут благодаря эффектности Меган Фокс, фильмы которой собрали в прокате более 1 миллиарда долларов, и бесспорной крутости рэпера 50 Cent. Режиссерское кресло займет Скотт Во, снявший ранее «Закон доблести» (2012) и «Жажду скорости» (2014). Съемки боевика начнутся в октябре 2021 года. Дата выхода картины пока не известна.

Этот проект станет своеобразным возрождением карьеры Меган, которая после неаккуратных высказываний пропала с голливудских радаров и начала заниматься семьей. Напомним, что съемки в «Трансформерах» в одночасье превратили Меган Фокс в звезду первой величины. Девушка решила, что теперь ей позволено многое и в интервью жестко раскритиковала режиссера Майкла Бэя. Подобные высказывания ставили под удар всю франшизу. Стивен Спилберг, продюсер «Трансформеров», терять деньги не хотел и тут же удалил Меган из фильмов. Как оказалось, это увольнение стало роковым.