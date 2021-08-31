Меган Фокс и 50 Cent сыграют в новой части «Неудержимых»
Съемки «Неудержимых 4» были анонсированы еще в 2014 году, но для продолжения съемочного процесса возник ряд серьезных вопросов. Во-первых, третья часть картины провалилась в прокате и нанесла большой урон продюсерам. Во-вторых, последующий конфликт продюсеров со Сталлоне поставил под сомнение его дальнейшее появление в проекте. А в-третьих, когда все спорные моменты были улажены, началась мировая пандемия.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lionsgate/Global Look Press
Идея «Неудержимых» принадлежит Сильвестру Сталлоне, за плечами которого не один сценарий фильма. Выход ленты в 2010-м году и невероятный успех у зрителя заложили фундамент для целой франшизы. Последующие картины выходили раз в два года. В кино принимали участие голливудские актеры Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Уэсли Снайпс и Джет Ли. Три части «Неудержимых» собрали в прокате свыше $800 млн.
«Перчинки» в привычный состав внесут благодаря эффектности Меган Фокс, фильмы которой собрали в прокате более 1 миллиарда долларов, и бесспорной крутости рэпера 50 Cent. Режиссерское кресло займет Скотт Во, снявший ранее «Закон доблести» (2012) и «Жажду скорости» (2014). Съемки боевика начнутся в октябре 2021 года. Дата выхода картины пока не известна.
Этот проект станет своеобразным возрождением карьеры Меган, которая после неаккуратных высказываний пропала с голливудских радаров и начала заниматься семьей. Напомним, что съемки в «Трансформерах» в одночасье превратили Меган Фокс в звезду первой величины. Девушка решила, что теперь ей позволено многое и в интервью жестко раскритиковала режиссера Майкла Бэя. Подобные высказывания ставили под удар всю франшизу. Стивен Спилберг, продюсер «Трансформеров», терять деньги не хотел и тут же удалил Меган из фильмов. Как оказалось, это увольнение стало роковым.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram