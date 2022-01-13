Медведева поддержала Валиеву через Instagram

Ранее Евгения Медведева, которая предпочитает не касаться личной жизни в публичном пространстве, рассказывала о том, как видит отношения с другим человеком. «Что отношения, что спорт — это большая работа. Я влюблялась, и не раз, мне это помогало в эмоциональном плане. Но никаких серьезных отношений не заводила, потому что считала, что мне рано. И правильно считала. Если начинать отношения, то нужно закладывать фундамент и на этом фундаменте строить дом», — говорила спортсменка.