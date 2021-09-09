«У нас продолжается медовый год»: Ивлев раскрыл секрет счастливых отношений с женой

Молодожены с большим удовольствием провели отпуск и восстановились после напряженного периода — Константин переболел COVID-19. «В это время Лера от меня не отходила: помогала, была рядом. И это очень дорогого стоит», — поделился Ивлев.

Главное, что понял Константин в новых отношениях: «Жена — это же партнер, это что-то свое и родное. Для мужчины важны преданность, внимание. В паре нужно уделять внимание друг другу, уметь разговаривать, слышать и слушать», — заключил он. А с Валерией они почти не ссорятся, потому что «нечего делить».