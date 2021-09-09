«У нас продолжается медовый год»: Ивлев раскрыл секрет счастливых отношений с женой
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Фото: Личный Instagram @ivlevchef
Константин и Валерия поженились 14 февраля 2021 года и до сих пор наслаждаются свежими чувствами друг к другу. Супругам нравится путешествовать, и, как только возникает такая возможность, они улетают из Москвы: «У нас с Лерой продолжается медовый год. И само собой, в большей степени мы любим проводить его вдвоем. Но, учитывая, что у нас много друзей, все складывается так, что мы не остаемся одни. Когда 17 августа мы поехали на Мальдивы, с нами отдыхала и наша подруга — мой партнер Василиса Ефимович», — рассказал он в интервью Teleprogramma.
Молодожены с большим удовольствием провели отпуск и восстановились после напряженного периода — Константин переболел COVID-19. «В это время Лера от меня не отходила: помогала, была рядом. И это очень дорогого стоит», — поделился Ивлев.
Главное, что понял Константин в новых отношениях: «Жена — это же партнер, это что-то свое и родное. Для мужчины важны преданность, внимание. В паре нужно уделять внимание друг другу, уметь разговаривать, слышать и слушать», — заключил он. А с Валерией они почти не ссорятся, потому что «нечего делить».
Фото и видео: Rambler, Instagram