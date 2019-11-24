Мечты сбываются: Роман Гриценко устроил для Ольги Бузовой экстремальное свидание
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Фото: Instagram Ольги Бузовой
На минувшей неделе Ольга Бузова приняла решение расстаться с Никитой Анисимовым, а в команде Тимура Батрутдинова состоялась замена игроков — шоу покинула Севиль Кравцова, а Светлана Филия вернулась по решению шоумена. Таким образом, на сегодняшний день у Ольги осталось четверо претендентов на руку и сердце, а у Тимура — пятеро.
К новому испытанию Бузова подошла со всей своей безграничной фантазией. Поскольку поющая телеведущая мечтает, чтобы мужчина носил ее на руках, то на очередное свидание она захотела пойти с самым сильным из оставшихся. Для испытания ей понадобилась помощь Тимура и его команды — «женихи» Бузовой выбрали себе ношу из «невест» Батрутдинова и встали на специальные тумбы. Дольше всех продержался Роман Гриценко с Олесей Романо на руках, поэтому право очередного свидания досталось ему. Экс-участник «Дома-2» пригласил Ольгу исполнить ее давнюю мечту — покататься на серфе. Несмотря на то, что не все попытки встать на доску увенчались успехом, Бузова получила невероятный эмоциональный заряд и призналась, что мечтает испытывать такие эмоции от любимого человека.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
В свою очередь, Тимур пригласил на свидание свою коллегу по телеканалу Светлану Филия. «Я очень рада, что ты меня вернул. И что ты со мной общался. Очень теплая встреча. Спасибо тебе большое», — сказала девушка в конце романтического рандеву. Тем не менее, на церемонии выбора Тимур принял непростое решение попрощаться именно со Светой. Команду претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой покинул Денис Воронко.
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Фото и видео: Instagram
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