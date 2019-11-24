Мечты сбываются: Роман Гриценко устроил для Ольги Бузовой экстремальное свидание

В свою очередь, Тимур пригласил на свидание свою коллегу по телеканалу Светлану Филия. «Я очень рада, что ты меня вернул. И что ты со мной общался. Очень теплая встреча. Спасибо тебе большое», — сказала девушка в конце романтического рандеву. Тем не менее, на церемонии выбора Тимур принял непростое решение попрощаться именно со Светой. Команду претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой покинул Денис Воронко.

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