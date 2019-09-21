«Мавр сделал свое дело»: в шоу «Голос 60+» закончились слепые прослушивания

Владислав Зуев и Игорь Афанасьев попали в команду к Михаилу Боярскому, а Валерия взяла под свое крыло Александра Шанса.

Одним из самых ярких участников этого выпуска стал 69-летний Леонид Сергиенко из Макеевки — он исполнил русскую народную песню «Ах, ты, душечка». «Бог дал три октавы - вот и пою», — признается шахтер, отмечая, что абсолютно не знает нот. Дальнейшее участие в шоу Леонид продолжит под руководством Пелагеи, единственной из наставников, повернувшейся к нему. Лев Лещенко отметил, что был убежден, что Леонид работает в каком-то ансамбле песни и пляски, настолько он профессионально владеет голосом, а Валерия подчеркнула, что перед ними настоящий талант и самородок.