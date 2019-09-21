passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мавр сделал свое дело»: в шоу «Голос 60+» закончились слепые прослушивания

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Лев Лещенко

Фото: кадр из программы

В минувшую пятницу, 20 сентября, в эфир вышел второй выпуск второго сезона популярного телепроекта.

Этап слепых прослушивания второго сезона шоу «Голос 60+» завершен! В минувшую пятницу в эфир вышел второй выпуск второго сезона телепроекта, в котором свои вокальные данные демонстрируют люди старшего возраста. Напомним, что в «Голосе 60+» команды наставников состоят всего из четырех человек, поэтому этот выпуск стал завершающим в этапе слепых прослушиваний. «Мавр сделал свое дело», — заявил Лев Лещенко, когда полностью «укомплектовал» свою команду. В команду мэтра попали сестры из Казани Ольга и Галина Богдановы, а также Ирина Нижегородцева, исполнившая песню I Put a Spell on You.

Владислав Зуев и Игорь Афанасьев попали в команду к Михаилу Боярскому, а Валерия взяла под свое крыло Александра Шанса.

Одним из самых ярких участников этого выпуска стал 69-летний Леонид Сергиенко из Макеевки — он исполнил русскую народную песню «Ах, ты, душечка». «Бог дал три октавы - вот и пою», — признается шахтер, отмечая, что абсолютно не знает нот. Дальнейшее участие в шоу Леонид продолжит под руководством Пелагеи, единственной из наставников, повернувшейся к нему. Лев Лещенко отметил, что был убежден, что Леонид работает в каком-то ансамбле песни и пляски, настолько он профессионально владеет голосом, а Валерия подчеркнула, что перед ними настоящий талант и самородок.

Кроме того, в команду Пелагеи попал известный певец Анатолий Алешин, солировавший в ВИА «Веселые ребята» с 1973 по 1979 год.

Единственным, кому удалось развернуть к себе кресла всех наставников, стал 87-летний полковник Дмитрий Усик, исполнивший «Одинокую гармонь». Поскольку команды Льва Лещенко, Валерии и Михаила Боярского были набраны, за победу в шоу Дмитрий будет бороться вместе с Пелагеей.

Уже в следующую пятницу, 27 сентября, в эфир выйдет первый выпуск этапа «Нокауты». Следите за шоу «Голос 60+» на Первом канале по пятницам после программы «Время».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы

Видео: YouTube/ Голос / The Voice Russia

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!