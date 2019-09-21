«Мавр сделал свое дело»: в шоу «Голос 60+» закончились слепые прослушивания

Этап слепых прослушивания второго сезона шоу «Голос 60+» завершен! В минувшую пятницу в эфир вышел второй выпуск второго сезона телепроекта, в котором свои вокальные данные демонстрируют люди старшего возраста. Напомним, что в «Голосе 60+» команды наставников состоят всего из четырех человек, поэтому этот выпуск стал завершающим в этапе слепых прослушиваний. «Мавр сделал свое дело», — заявил Лев Лещенко, когда полностью «укомплектовал» свою команду. В команду мэтра попали сестры из Казани Ольга и Галина Богдановы, а также Ирина Нижегородцева, исполнившая песню I Put a Spell on You.
Владислав Зуев и Игорь Афанасьев попали в команду к Михаилу Боярскому, а Валерия взяла под свое крыло Александра Шанса.
Одним из самых ярких участников этого выпуска стал 69-летний Леонид Сергиенко из Макеевки — он исполнил русскую народную песню «Ах, ты, душечка». «Бог дал три октавы - вот и пою», — признается шахтер, отмечая, что абсолютно не знает нот. Дальнейшее участие в шоу Леонид продолжит под руководством Пелагеи, единственной из наставников, повернувшейся к нему. Лев Лещенко отметил, что был убежден, что Леонид работает в каком-то ансамбле песни и пляски, настолько он профессионально владеет голосом, а Валерия подчеркнула, что перед ними настоящий талант и самородок.
Кроме того, в команду Пелагеи попал известный певец Анатолий Алешин, солировавший в ВИА «Веселые ребята» с 1973 по 1979 год.
Единственным, кому удалось развернуть к себе кресла всех наставников, стал 87-летний полковник Дмитрий Усик, исполнивший «Одинокую гармонь». Поскольку команды Льва Лещенко, Валерии и Михаила Боярского были набраны, за победу в шоу Дмитрий будет бороться вместе с Пелагеей.
Уже в следующую пятницу, 27 сентября, в эфир выйдет первый выпуск этапа «Нокауты». Следите за шоу «Голос 60+» на Первом канале по пятницам после программы «Время».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из программы
Видео: YouTube/ Голос / The Voice Russia
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!