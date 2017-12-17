Анита Цой наняла горячего кубинского танцовщика Йорданиса Форбеса.

Семейная жизнь популярной певицы Аниты Цой вызывает восхищение и зависть у сотен ее поклонниц. Женщина души не чает в муже и сыне. Однако это не мешает ей выражать восхищение и по отношению к другим мужчинам.

«Все думала, как о нем написать. Должна признаться, что испытываю страсть к личностям незаурядным, умным, сильным, порой даже дерзким и противоречимым, но обязательно талантливым, целеустремленным и горящим своим делом», — прокомментировала она фотографии очень горячего мужчины. Конечно же, интерес к этому красавцу у артистки сугубо профессиональный.

«Мне нужен был Мавр... Кентавр! Отелло!!! (черт его побери) — герой харизматичный, с телом атланта, в котором бы уживался Бог и Дьявол одновременно и который бы одновременно страдал от своих противоречивых чувств, мучился ими. Йорданис Форбес именно такой, настоящий, с тысячами разных чувств: от самовлюбленного, непреступного Нарцисса до человека с огромным щедрым сердцем, живущим ради своей матери и семьи», — рассказывает она.