Матвиенко высказался насчет плагиата со стороны Бейонсе: «Большая культурологическая удача»

Бейонсе недавно выпустила клип на трек Be Alive, вокруг которого разразился настоящий скандал. Интернет-пользователи из России заметили поразительное сходство мелодии в песне зарубежной исполнительницы с мотивом хита группы «Любэ». Сама артистка никак не комментировала обвинения.

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев считает, что это совпадение случайно и американская звезда никогда не слышала песню «Ты неси меня, река». Он заверил поклонников, что не будет судиться с исполнительницей.

Наконец на эту тему высказался и Игорь Матвиенко, сообщает «Комсомольская правда». Именно он написал для «Любэ» песню, которую, как считают в России, скопировала обладательница «Грэмми». «То, что сейчас авторы трека Бейонсе заимствуют или вдохновляются нашей мелодической линией, я считаю большой культурологической удачей проникновения русского песенного мелоса в англосаксонскую культуру. Могу привести в пример еще песню «Конь», ремейки которой сделаны на многих языках, от исландского до корейского. Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею — пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю», — объяснил свою позицию продюсер.