Матвеев нежно поздравил маму с днем рождения и показал трогательные детские фото

Артист показал снимки разных периодов его жизни. На одном фото он позирует вместе с матерью и братом на фоне фонтана еще будучи подростком. А на другом — уже совсем взрослый молодой актер в стильных очках и рубашке.

Но больше всего подписчики Максима оценили снимок, на котором он еще совсем малыш запечатлен вместе с молодой мамой.