Матвеев нежно поздравил маму с днем рождения и показал трогательные детские фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maximmatveev/Instagram
Артист показал снимки разных периодов его жизни. На одном фото он позирует вместе с матерью и братом на фоне фонтана еще будучи подростком. А на другом — уже совсем взрослый молодой актер в стильных очках и рубашке.
Но больше всего подписчики Максима оценили снимок, на котором он еще совсем малыш запечатлен вместе с молодой мамой.
Фото: @maximmatveev/Instagram
«Мамуль, я благодарю тебя за каждое мгновение! Ты крутая! Радуюсь каждой нашей встрече и каждой минуте общения! Радуюсь, наблюдая, как мои дети ждут встречи с тобой! Спасибо тебе за поддержку и веру! Невероятно люблю! Любим! Будь, пожалуйста, здорова и счастлива! С днем рождения», — подписал снимки актер.
Мама Максима Матвеева является филологом по образованию и долгое время работала в библиотеке. Людмила с детства прививала сыновьям интерес к литературе и окружала атмосферой любви и тепла. Актер не уточнил возраст родительницы, но отметил, что очень ценит время, проведенное с ней.
Фото и видео: Instagram