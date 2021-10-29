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Матвеев нежно поздравил маму с днем рождения и показал трогательные детские фото

Сегодня в семье российского актера театра и кино Максима Матвеева отмечается важное событие — день рождения его матери Людмилы. Артист поздравил ее не только лично, но и на своей странице в Instagram. Матвеев поделился с подписчиками несколькими архивными фото, на которых он изображен вместе с мамой и младшим братом Владимиром.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Матвеев с матерью Людмилой и братом Владимиром

Фото: @maximmatveev/Instagram

Артист показал снимки разных периодов его жизни. На одном фото он позирует вместе с матерью и братом на фоне фонтана еще будучи подростком. А на другом — уже совсем взрослый молодой актер в стильных очках и рубашке.

Но больше всего подписчики Максима оценили снимок, на котором он еще совсем малыш запечатлен вместе с молодой мамой.

Максим Матвеев с матерью Людмилой

Максим Матвеев с матерью Людмилой

Фото: @maximmatveev/Instagram

«Мамуль, я благодарю тебя за каждое мгновение! Ты крутая! Радуюсь каждой нашей встрече и каждой минуте общения! Радуюсь, наблюдая, как мои дети ждут встречи с тобой! Спасибо тебе за поддержку и веру! Невероятно люблю! Любим! Будь, пожалуйста, здорова и счастлива! С днем рождения», — подписал снимки актер.

Мама Максима Матвеева является филологом по образованию и долгое время работала в библиотеке. Людмила с детства прививала сыновьям интерес к литературе и окружала атмосферой любви и тепла. Актер не уточнил возраст родительницы, но отметил, что очень ценит время, проведенное с ней.

Фото и видео: Instagram