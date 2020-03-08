passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Матвеев, Клявер, Прилучный и другие знаменитости поздравили любимых женщин с 8 Марта: «Без вас никуда!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Максим Матвеев

Фото: Instagram

Известные мужчины опубликовали в Instagram поздравления с теплыми словами в адрес прекрасных дам.

«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки! Красоты, любви, радости. Да что бы все четко, да чтоб всегда! Без вас ваще никуда! И жизнь — не жизнь... P.S.: Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко — без цветулей на женский день домой лучше не заваливаться... Ваще беспонтово...», — с юмором поздравил Максим Матвеев.

Денис Клявер опубликовал забавное фото без брюк. «Сегодня очень ответственный день, как бы че не забыть в этой праздничной суете. С 8 марта, дорогие дамы. Любви и вдохновения! Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна», — написал певец.

«В лице Валерии хочу поздравить всех женщин нашей планеты с этим удивительным красивым праздником! Восьмерка — символ бесконечности, бесконечной любви к вам, уважения и восхищения. Будьте любимы и счастливы. А 12 марта исполняется 17 лет со дня нашего знакомства с Валерией, и несмотря на злые языки и сплетни, мы вместе и по-прежнему любим друга друга, так что, милые дамы, берегите свое счастье и будьте любимы!», — поздравил Иосиф Пригожин.

«Пусть в этот мартовский день улыбаются все вокруг, пусть все смотрят на вас с восхищением и, какая ни была бы за окном погода, пусть в вашем сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в праздник 8 Марта себя принцессой и оставайтесь ею всегда!», — пожелал Павел Прилучный.

«Милые девушки! От всей души! С праздничком!», — присоединился к поздравлениям «иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов.

Иван Ургант был немногословным и опубликовал к 8 Марта забавное видео с молодым исполнителем Niletto.

Владимир Кристовский показал в Instagram милое фото с маленьким сыном. «С праздником, девочки», — поздравил он.

«Девочки! Красавицы! С праздником весны! Желаю вам любви, радости, нежности. Пусть вас всегда окружают внимательные, заботливые и настоящие мальчики! Будьте счастливы!», — пожелал Александр Ревва.

«С праздником, дорогие и любимые дамы!», — присоединился Валентин Юдашкин.

«Дорогие женщины с праздником 8 Марта! Будьте любимы и счастливы всегда!», — поздравил продюсер Арман Давлетьяров.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!