Матвеев, Клявер, Прилучный и другие знаменитости поздравили любимых женщин с 8 Марта: «Без вас никуда!»

«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки! Красоты, любви, радости. Да что бы все четко, да чтоб всегда! Без вас ваще никуда! И жизнь — не жизнь... P.S.: Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко — без цветулей на женский день домой лучше не заваливаться... Ваще беспонтово...», — с юмором поздравил Максим Матвеев.

Денис Клявер опубликовал забавное фото без брюк. «Сегодня очень ответственный день, как бы че не забыть в этой праздничной суете. С 8 марта, дорогие дамы. Любви и вдохновения! Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна», — написал певец.