Матвеев, Клявер, Прилучный и другие знаменитости поздравили любимых женщин с 8 Марта: «Без вас никуда!»
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Фото: Instagram
«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки! Красоты, любви, радости. Да что бы все четко, да чтоб всегда! Без вас ваще никуда! И жизнь — не жизнь... P.S.: Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко — без цветулей на женский день домой лучше не заваливаться... Ваще беспонтово...», — с юмором поздравил Максим Матвеев.
Денис Клявер опубликовал забавное фото без брюк. «Сегодня очень ответственный день, как бы че не забыть в этой праздничной суете. С 8 марта, дорогие дамы. Любви и вдохновения! Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна», — написал певец.
«В лице Валерии хочу поздравить всех женщин нашей планеты с этим удивительным красивым праздником! Восьмерка — символ бесконечности, бесконечной любви к вам, уважения и восхищения. Будьте любимы и счастливы. А 12 марта исполняется 17 лет со дня нашего знакомства с Валерией, и несмотря на злые языки и сплетни, мы вместе и по-прежнему любим друга друга, так что, милые дамы, берегите свое счастье и будьте любимы!», — поздравил Иосиф Пригожин.
«Пусть в этот мартовский день улыбаются все вокруг, пусть все смотрят на вас с восхищением и, какая ни была бы за окном погода, пусть в вашем сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в праздник 8 Марта себя принцессой и оставайтесь ею всегда!», — пожелал Павел Прилучный.
«Милые девушки! От всей души! С праздничком!», — присоединился к поздравлениям «иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов.
Иван Ургант был немногословным и опубликовал к 8 Марта забавное видео с молодым исполнителем Niletto.
Владимир Кристовский показал в Instagram милое фото с маленьким сыном. «С праздником, девочки», — поздравил он.
«Девочки! Красавицы! С праздником весны! Желаю вам любви, радости, нежности. Пусть вас всегда окружают внимательные, заботливые и настоящие мальчики! Будьте счастливы!», — пожелал Александр Ревва.
«С праздником, дорогие и любимые дамы!», — присоединился Валентин Юдашкин.
«Дорогие женщины с праздником 8 Марта! Будьте любимы и счастливы всегда!», — поздравил продюсер Арман Давлетьяров.
Фото и видео: Instagram
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