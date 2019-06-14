«Матушка моя»: Влад Топалов забавно поздравил Регину Тодоренко с 29-летием

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко отмечает день рождения – ей исполнилось 29 лет. Первым ее поздравил муж – певец Влад Топалов. Признания в любви он оригинально излил в социальной сети.
«Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и «озеленяет» все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания. ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет!
Блин.... все равно как-то мимшно выходит.
Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и , главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года женщина года доя нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! твои папа и сын!», - поздравил Влад жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Сама именинница на своей странице в Instagram написала: «Сегодня - мой праздник, я люблю каждый ДР. У меня даже есть традиция - никогда не праздновать в одном городе дважды, каждый раз выбираться куда-то и менять обстановку».
Регина также попросила подписчиков поучаствовать в благотворительных акциях и рассказала о малышах, которым нужна помощь.
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#ДеньРождения - возможность сделать мир добрее!!! https://podarokangelu.com/angels/view/1952 Сегодня - мой праздник, я люблю каждый ДР. У меня даже есть традиция - никогда не праздновать в одном городе дважды, каждый раз выбираться куда-то и менять обстановку. В мой 29день рождения мне захотелось не только сменить обстановку, но и немного изменить жизни деток в лучшую сторону!!!!! Вчера я приобрела для малышки Леры @liza_lera_poidytnojkami новый транспорт(не люблю я называть это устройство инвалидным креслом). Сегодня же хочу попросить всех вас , моих друзей, близких, добрых подписчиков , преданных поклонников, не дарить мне подарков. Лучшим подарком станет помощь Артему(на третьем фото) - ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ и в сториз! Локаленков Артём Возраст: 10 лет Артем появился на свет раньше положенного срока и весил всего 900гр. Как только врачи разрешили, начались непрерывные курсы реабилитации. Артем прошел множество курсов лечения, ЛФК, массажа и перенес операцию на стопах. Благодаря Томатис-терапии Артем начал говорить. Мальчик учится в третьем классе коррекционной школы. Артем любит читать и занимается с большим энтузиазмом. В 2016 году от тяжелой болезни у мальчика умер папа, и мама с двумя детьми осталась одна. Артему, как и всем детям с диагнозом ДЦП, для полного восстановления и закрепления достигнутых результатов нужны регулярные курсы реабилитации. https://podarokangelu.com/angels/view/1952 Пожалуйста, в графе «откуда вы о нас узнали» пишите «С днём рождения, Регина!», и тогда фонд @podarok_angelu посчитает и направит отчёт, который я опубликую в Инста. Переходя по ссылке, вы найдёте ещё много деток, которым нужна помощь. Если ваша душа пожелает сделать жизнь маленького человека ярче и прекраснее, буду вам очень признательна! Благодарю каждого из вас 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #регинатодоренко #добрыедела
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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