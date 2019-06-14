«Матушка моя»: Влад Топалов забавно поздравил Регину Тодоренко с 29-летием

«Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и «озеленяет» все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания. ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет!

Блин.... все равно как-то мимшно выходит.

Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и , главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года женщина года доя нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! твои папа и сын!», - поздравил Влад жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).