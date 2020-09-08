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Экс-возлюбленная короля Малайзии Оксана Воеводина показала молодую и красивую маму

28-летняя модель Оксана Воеводина проводит время с семьей.

История со свадьбой и громким разводом обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V сделали российскую модель знаменитостью. Подписчики блога «мамы принца» восхищаются ее красотой. Фотографии, которыми она поделилась 8 сентября, объясняют, у кого Оксана унаследовала столь эффектную внешность.

«Провожу время с семьей», - написала она.

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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Фото и видео: Instagram/@rihanapetra

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