Экс-возлюбленная короля Малайзии Оксана Воеводина показала молодую и красивую маму

История со свадьбой и громким разводом обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V сделали российскую модель знаменитостью. Подписчики блога «мамы принца» восхищаются ее красотой. Фотографии, которыми она поделилась 8 сентября, объясняют, у кого Оксана унаследовала столь эффектную внешность.

«Провожу время с семьей», - написала она.