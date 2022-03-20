Мать Сергея Лазарева рассказала о потере сына, тяжелом разводе и воспитании внучки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Валентина стала одной из участниц нового выпуска программы «Мамы звезд» и поделилась личными моментами из жизни.
Первым ударом судьбы для матери артиста стал развод с экс-супругом. На момент ухода отца Сергея Лазарева Вячеслава из семьи, мальчику было всего 6 лет. Инициатором расставания стала сама Валентина. Она призналась, что экс-супруг много пил и поднимал на нее руку. «Мне было легче с двумя детьми, чем еще и с человеком, который выпивал», — рассказала мама певца.
Более 10 лет отец не общался с Сергеем, но когда все таки пригласил в гости, говорил только о новой семье и младшем сыне Андрее. Валентина признается, что Сергей Лазарев тяжело переживал отсутствие отца в важные периоды своей жизни.
Фото: Кадр из программы «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев был не единственным ребенком в семье. Старший брат артиста Павел в возрасте 17 лет связался с плохой компанией и сел в тюрьму за хранение наркотиков.
Спустя 4 года молодого человека выпустили и он стал налаживать свою жизнь: завязал с вредными привычками, устроился на работу, благодаря связям уже успешного младшего брата.
Но в 2015 году Павел попал в аварию, получив сотрясение мозга и многочисленные травмы. Мужчина отказался ехать в больницу и решил ничего не говорить семье. Через неделю Павлу стало хуже и он попал в больницу с кровоизлиянием и заражением крови. Спасти брата Лазарева не удалось.
Фото: Кадр из программы «Секрет на миллион»
У Павла осталась дочь Алина, воспитание которой взяла на себя Валентина. Племяннице популярного артиста уже 18 лет и она учится в Институте театрального искусства имени Кобзона. Алина мечтает стать актрисой или телеведущей, но тягаться с известным дядей не намерена. «Я считаю, что не могу встать на один уровень с дядей», — заявила девушка.
Фото: Instagram, кадры из программы «Секрет на миллион», Global Look Press