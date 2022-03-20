Мать Сергея Лазарева рассказала о потере сына, тяжелом разводе и воспитании внучки

Валентина стала одной из участниц нового выпуска программы «Мамы звезд» и поделилась личными моментами из жизни.

Первым ударом судьбы для матери артиста стал развод с экс-супругом. На момент ухода отца Сергея Лазарева Вячеслава из семьи, мальчику было всего 6 лет. Инициатором расставания стала сама Валентина. Она призналась, что экс-супруг много пил и поднимал на нее руку. «Мне было легче с двумя детьми, чем еще и с человеком, который выпивал», — рассказала мама певца.

Более 10 лет отец не общался с Сергеем, но когда все таки пригласил в гости, говорил только о новой семье и младшем сыне Андрее. Валентина признается, что Сергей Лазарев тяжело переживал отсутствие отца в важные периоды своей жизни.