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Мать Сергея Лазарева рассказала о потере сына, тяжелом разводе и воспитании внучки

Мама знаменитого российского певца Сергея Лазарева Валентина стала героиней шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Женщина рассказала про самые тяжелые периоды совей жизни, которые ей пришлось пережить.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валентина стала одной из участниц нового выпуска программы «Мамы звезд» и поделилась личными моментами из жизни.

Первым ударом судьбы для матери артиста стал развод с экс-супругом. На момент ухода отца Сергея Лазарева Вячеслава из семьи, мальчику было всего 6 лет. Инициатором расставания стала сама Валентина. Она призналась, что экс-супруг много пил и поднимал на нее руку. «Мне было легче с двумя детьми, чем еще и с человеком, который выпивал», — рассказала мама певца.

Более 10 лет отец не общался с Сергеем, но когда все таки пригласил в гости, говорил только о новой семье и младшем сыне Андрее. Валентина признается, что Сергей Лазарев тяжело переживал отсутствие отца в важные периоды своей жизни.

Валентина Лазарева

Валентина Лазарева

Фото: Кадр из программы «Секрет на миллион»

Сергей Лазарев был не единственным ребенком в семье. Старший брат артиста Павел в возрасте 17 лет связался с плохой компанией и сел в тюрьму за хранение наркотиков.

Спустя 4 года молодого человека выпустили и он стал налаживать свою жизнь: завязал с вредными привычками, устроился на работу, благодаря связям уже успешного младшего брата.

Но в 2015 году Павел попал в аварию, получив сотрясение мозга и многочисленные травмы. Мужчина отказался ехать в больницу и решил ничего не говорить семье. Через неделю Павлу стало хуже и он попал в больницу с кровоизлиянием и заражением крови. Спасти брата Лазарева не удалось.

Валентина и Вячеслав Лазарев с сыновьями Павлом и Сергеем

Валентина и Вячеслав Лазарев с сыновьями Павлом и Сергеем

Фото: Кадр из программы «Секрет на миллион»

У Павла осталась дочь Алина, воспитание которой взяла на себя Валентина. Племяннице популярного артиста уже 18 лет и она учится в Институте театрального искусства имени Кобзона. Алина мечтает стать актрисой или телеведущей, но тягаться с известным дядей не намерена. «Я считаю, что не могу встать на один уровень с дядей», — заявила девушка.

Фото: Instagram, кадры из программы «Секрет на миллион», Global Look Press

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