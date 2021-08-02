Экс-возлюбленная Павла Табакова впервые показала его фото с дочерью

Стоит отметить, что пара долго скрывала рождение дочери. О существовании малышки стало известно, когда девочке, которую назвали Мией, уже исполнился год.

Марина Зудина также прокомментировала рождение внучки, и отметила, что очень этому рада:

«Это мои дети Павел и Мария! Я их очень люблю! И мы уважаем личное пространство друг друга)! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов , так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были Крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты Рождения Мии и Марины Антиохийской рядом) Это все) Мы счастливы!», – написала она.