Мать принцессы Евгении объяснила, что ее зять делал на яхте в компании моделей

«Джек — порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, на самом деле, я зову его Джеймсом Бондом», — вступилась за зятя 61-летняя Сара Фергюсон, бывшая супруга принца Эндрю в шоу BBC One's The One.

Она отметила, что не верит в то, что у 35-летнего бизнесмена могло быть что-то с девушками, или он мог изменить ее дочери, и уверена, что это не более, чем случайность, и история сфабрикована.