Мать принцессы Евгении объяснила, что ее зять делал на яхте в компании моделей
Джека Бруксбэнка, супруга принцессы Евгении, сняли в весьма неоднозначной компании и ситуации – на яхте в окружении полуобнаженных моделей. Учитывая, что дома его ждет супруга с маленьким сыном, скандал начал назревать очень быстро.
Сама принцесса Евгения пока никак не отреагировала на эту ситуацию – зато высказалась ее мать, которая защитила своего зятя.
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Фото: Bbc/Keystone Press Agency
«Джек — порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, на самом деле, я зову его Джеймсом Бондом», — вступилась за зятя 61-летняя Сара Фергюсон, бывшая супруга принца Эндрю в шоу BBC One's The One.
Она отметила, что не верит в то, что у 35-летнего бизнесмена могло быть что-то с девушками, или он мог изменить ее дочери, и уверена, что это не более, чем случайность, и история сфабрикована.
«Он как супергерой из моей книги. Он отличный отец, потрясающий муж, он никогда не выставляет себя напоказ, а предпочитает стоять на втором плане. Для того, чтобы все поняли, что эта история была полностью сфабрикованной, поясню: он работает послом в Casamigos, был на Капри по работе. Очень важно прояснить это ради Джека», – добавила женщина.
Роман пары длится уже более 10 лет, некоторое время назад они поженились и у них родился первенец. При этом принцесса Евгения считается одним из самых «непослушных» членов королевской семьи и нередко нарушает уставы. В этом она уступает принцу Гарри, с которым, как говорят близкие к дворцу источники, они очень близки.
Фото: Global Look press
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