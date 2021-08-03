Мать принцессы Евгении объяснила, что ее зять делал на яхте в компании моделей

Джека Бруксбэнка, супруга принцессы Евгении, сняли в весьма неоднозначной компании и ситуации – на яхте в окружении полуобнаженных моделей. Учитывая, что дома его ждет супруга с маленьким сыном, скандал начал назревать очень быстро.

Сама принцесса Евгения пока никак не отреагировала на эту ситуацию – зато высказалась ее мать, которая защитила своего зятя.