Мать Ольги Бузовой предложила антиваксерам самостоятельно оплачивать свое лечение

Мать исполнительницы хита «Мало половин» сама буквально недавно перенесла заболевание коронавирусной инфекцией. Ирина заявила, что именно вакцина спасла ее от тяжелых последствий. «Чувствую себя уже получше, но от ковида еще долго отходить — кашель, скачки давления. Просто постковидный синдром. Это нормально. Ковид бьет в самые слабые места. Я болела без температуры. Была привита. Считаю, что именно благодаря этому болезнь прошла легко», — делится она в интервью изданию Life.

По этой причине Бузова искренне возмущена теми, кто не доверяет специалистам в сфере медицины и отказывается ставить прививку. «Мне странно, почему слушают людей с, грубо говоря, училищным образованием и не слушают врачей, которые в этом разбираются. Человек считает себя еще вправе критиковать работу врачей. У меня, если возникают какие-то вопросы, я сразу же обращаюсь к специалистам. А у нас слушают всех, кого угодно, кроме профессионалов!», — негодует она.

Мать певицы призывает принимать меры в адрес противников вакцины и требует от них самостоятельно оплачивать собственное лечение в случае заболевания. «Нужно не заставлять всех вакцинироваться, а просто сказать: не хотите прививаться, хорошо, но, если вы заболеете, вы полностью оплачиваете свое лечение. Мы все рады жить за чужой счет. Почему с моих налогов я должна оплачивать лечение людей, которые наплевали на собственное здоровье? Я вчера посмотрела стоимость лекарств — уму непостижимо. Детей у нас нет средств лечить, а антиваксеров мы вытаскиваем с того света!», — высказалась Ирина.