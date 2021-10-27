Мать Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе звездного сына

Молодая мама не могла найти себе места и была уверена, что ее ребенок обречен. Но все оказалось не так плохо, а злокачественная опухоль была лишь врачебной ошибкой. У Алишера действительно были и до сих пор есть проблемы с почками, но не такие серьезные.

«Слава Богу, диагноз не подтвердился. Высшие силы послали мне врачей, которые сказали, что у сына гидронефроз, ему сделали операцию», — добавила мать Алишера.

Марина Моргенштерн очень гордится своим звездным сыном и считает его безумно талантливым человеком. Мама артиста отметила, что никогда не ругала и не требовала ничего от своего отпрыска. «Когда выходила из комнаты, заметила пару его носков на школьном столе. Обычно в таких случаях я спокойно говорю одно нужное слово, например: "Носки". Самый действенный способ! Никакой нудятины и проедающих подростка нотаций: "Я же тебе говорила, а ты...". Какая разница, что носки на столе, он, увлеченный сейчас важным делом, вообще не замечает таких мелочей».

Во многом благодаря воспитанию, уверена Марина, ее ребенок вырос самостоятельным и успешным человеком, который в 23 года находится на второй строчке Forbes среди самых успешных звезд с доходом в 7,4 млн долларов.