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Мать Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе звездного сына

23-летний скандальный исполнитель Алишер Моргенштерн родился со смертельным диагнозом. Об этом сообщила его мать Марина Моргенштерн в интервью Ксении Собчак. Артисту сразу после рождения диагностировали злокачественную опухоль в почке.
Слайд, который
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Слайд, который
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Моргенштерн

Фото: @morgen_shtern/Instagram

«Как-то я пришла с трехмесячным Алишером к врачу. Она говорила мне: "Зачем вы его рожали, у него рак почки"», — призналась мать артиста в интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!».

Моргенштерн в детстве

Молодая мама не могла найти себе места и была уверена, что ее ребенок обречен. Но все оказалось не так плохо, а злокачественная опухоль была лишь врачебной ошибкой. У Алишера действительно были и до сих пор есть проблемы с почками, но не такие серьезные.

«Слава Богу, диагноз не подтвердился. Высшие силы послали мне врачей, которые сказали, что у сына гидронефроз, ему сделали операцию», — добавила мать Алишера.

Марина Моргенштерн очень гордится своим звездным сыном и считает его безумно талантливым человеком. Мама артиста отметила, что никогда не ругала и не требовала ничего от своего отпрыска. «Когда выходила из комнаты, заметила пару его носков на школьном столе. Обычно в таких случаях я спокойно говорю одно нужное слово, например: "Носки". Самый действенный способ! Никакой нудятины и проедающих подростка нотаций: "Я же тебе говорила, а ты...". Какая разница, что носки на столе, он, увлеченный сейчас важным делом, вообще не замечает таких мелочей».

Во многом благодаря воспитанию, уверена Марина, ее ребенок вырос самостоятельным и успешным человеком, который в 23 года находится на второй строчке Forbes среди самых успешных звезд с доходом в 7,4 млн долларов.

Фото и видео: Instagram