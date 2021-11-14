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Мать Леди Гаги — о травле певицы в школе и ранней депрессии: «Ее унижали и высмеивали»

Мать 35-летней американской певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта призналась, что ее дочь с ранних лет боролась с депрессией и тревогой из-за травли в школе. Будущая звезда сильно страдала из-за того, что отличалась от обычных детей и постоянно получала порцию хейта из-за своей «уникальности».
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Слайд, который
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Леди Гага

Фото: Picture-alliance

Несмотря на то, что Леди Гага училась в престижной школе Нью-Йорка, она постоянно подвергалась издевательствам, будучи подростком. А ее ментальное состояние было нарушено еще в детстве.

«Моя старшая дочь Стефани начала бороться с проблемами психического здоровья, включая депрессию и тревогу, в раннем возрасте. Ее унижали, высмеивали, изолировали. В юности это оказало на нее особый эффект», — рассказала Синтия.

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Джерманотта вспоминает, что ее дочь росла очень понимающим и добрым ребенком. Она всегда была готова прийти на помощь и защитить слабых. Из-за такого «необычного» подхода к людям, она сама стала мишенью для издевательств со стороны одноклассников. «В средней школе я увидела, что произошел переворот — из счастливой и целеустремленной личности она превратилась в девушку с заниженной самооценкой, которая вечно сомневается в себе».

«Эти проблемы, которые она до сих пор признает, являются частью ее пути. Они были результатом недоброжелательности и запугивания со стороны сверстников из-за ее уникальности», — вспоминает Синтия.

В 2012 Леди Гага вместе с матерью основали фонд помощи поддержки психического здоровья для молодых людей Born This Way Foundation, президентом которого является Джерманотта.

Фото и видео: Picture-alliance

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