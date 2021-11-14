Мать Леди Гаги — о травле певицы в школе и ранней депрессии: «Ее унижали и высмеивали»

Джерманотта вспоминает, что ее дочь росла очень понимающим и добрым ребенком. Она всегда была готова прийти на помощь и защитить слабых. Из-за такого «необычного» подхода к людям, она сама стала мишенью для издевательств со стороны одноклассников. «В средней школе я увидела, что произошел переворот — из счастливой и целеустремленной личности она превратилась в девушку с заниженной самооценкой, которая вечно сомневается в себе».

«Эти проблемы, которые она до сих пор признает, являются частью ее пути. Они были результатом недоброжелательности и запугивания со стороны сверстников из-за ее уникальности», — вспоминает Синтия.

В 2012 Леди Гага вместе с матерью основали фонд помощи поддержки психического здоровья для молодых людей Born This Way Foundation, президентом которого является Джерманотта.