Мать Ксении Собчак публично обратилась к дочери в письме: «Тревожусь, куда тебя занесет»
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Фото: Starface
«5 ноября – самый счастливый день в моей жизни и жизни твоего папы. Мы очень долго тебя ждали. И когда ночью папа вез меня в скорой помощи, мы очень боялись, что не успеем до разведения мостов, потому что роддом был на другой стороне Невы. В ту ночь пошел снег. И акушерка в машине сказала: «Девочка будет беленькая и светленькая». Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось. Не только в том смысле, что ты родилась такой же блондинкой, как сейчас твой сын Платон. Ты светлая, светлая своей душевной организацией, хотя мало кто со мной согласится, потому что ты тщательно это скрываешь. Но я-то точно знаю», — написала Людмила Нарусова в письме, опубликованном в журнале Tatler.
Мать телеведущей отметила, что стремление к независимости у Ксении напрямую связано с воспитанием. Нарусова признается, что они с отцом слишком многое запрещали дочери в детстве и поэтому она хотела попробовать себя в разных сферах деятельности. «Ты пробуешь себя во всем. Ну, почти во всем – разве что в космос не полетела, к счастью. Но я тревожусь о том, куда тебя занесет в следующий раз».
Например, работу Ксении в шоу «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде» Людмила не одобряет. Так же как и то, что Собчак пошла на телевидение не обсудив этот вопрос с матерью. Но участие дочери в президентских выборах считает правильным и смелым шагом.
Людмила гордится тем, что Ксения обладает очень стойкой позиций в отношении собственного мнения и не думает о том, что про нее говорят другие. «Горжусь, потому что независимость, желание быть собой, не оглядываясь на то, что скажут, что подумают, идти своим путем – это отличительное свойство твоей личности. Я горжусь, что ты такая личность. Хотя, конечно, с точки зрения общественного мнения это может выглядеть совсем иначе».
Фото и видео: Global Look Press, Instagram, Starface