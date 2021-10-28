Мать Ксении Собчак публично обратилась к дочери в письме: «Тревожусь, куда тебя занесет»

Мать телеведущей отметила, что стремление к независимости у Ксении напрямую связано с воспитанием. Нарусова признается, что они с отцом слишком многое запрещали дочери в детстве и поэтому она хотела попробовать себя в разных сферах деятельности. «Ты пробуешь себя во всем. Ну, почти во всем – разве что в космос не полетела, к счастью. Но я тревожусь о том, куда тебя занесет в следующий раз».

Например, работу Ксении в шоу «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде» Людмила не одобряет. Так же как и то, что Собчак пошла на телевидение не обсудив этот вопрос с матерью. Но участие дочери в президентских выборах считает правильным и смелым шагом.

Людмила гордится тем, что Ксения обладает очень стойкой позиций в отношении собственного мнения и не думает о том, что про нее говорят другие. «Горжусь, потому что независимость, желание быть собой, не оглядываясь на то, что скажут, что подумают, идти своим путем – это отличительное свойство твоей личности. Я горжусь, что ты такая личность. Хотя, конечно, с точки зрения общественного мнения это может выглядеть совсем иначе».