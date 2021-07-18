Мать Хавьера Бардема актриса Пилар Бардем скончалась от рака

Мать лауреата «Оскара» Хавьера Бардема и свекровь актрисы Пенелопы Круз ушла из жизни 17 июля после продолжительной борьбы с раком, об этом сообщили в своих социальных сетях дети испанской актрисы.

«Мы хотим поделиться новостью о том, что Пилар Бардем, наша мать, наш пример, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и в окружении любви своей семьи», — написали Карлос, Моника и Хавьер в Twitter.