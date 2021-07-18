Мать Хавьера Бардема актриса Пилар Бардем скончалась от рака
Мать лауреата «Оскара» Хавьера Бардема и свекровь актрисы Пенелопы Круз ушла из жизни 17 июля после продолжительной борьбы с раком, об этом сообщили в своих социальных сетях дети испанской актрисы.
«Мы хотим поделиться новостью о том, что Пилар Бардем, наша мать, наш пример, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и в окружении любви своей семьи», — написали Карлос, Моника и Хавьер в Twitter.
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Фото: Picture-alliance
Пилар Бардем родилась в Севилье в 1939 году в семье известных актеров. Ее брат Хуан Антонио Бардем стал знаменитым режиссером.
У актрисы родились трое детей, которые также посвятили себя кинематографу. Хавьер Бардем стал лауреатом премии «Оскар» за роль в фильме «Старикам тут не место».
За свою карьеру Пилар снялась в нескольких десятках фильмов и телесериалов, в основном в Испании. А также получила премию Гойа, престижная награда, испанский эквивалент Оскара, за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Никто не будет говорить о нас, когда мы умрем».
Фото и видео: Picture-alliance
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