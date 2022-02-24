Мать Эдгарда и Аскольда Запашных оказалась на больничной койке

Дрессировщица пожаловалась на тошноту и головокружение вчера вечером. Ее сыновья вызвали медиков, которые описали состояние женщины как среднетяжелое, сообщает «Пятый канал». Было решено отправить Татьяну в больницу. На данный момент диагноз неизвестен.

В больницу артистку цирка сопроводили Эдгард и Аскольд. Сейчас женщина находится под чутким наблюдением медиков, которые пытаются выяснить причину внезапного плохого самочувствия.