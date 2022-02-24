Мать Эдгарда и Аскольда Запашных оказалась на больничной койке
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Фото: instagram/ zapashny.ru
Дрессировщица пожаловалась на тошноту и головокружение вчера вечером. Ее сыновья вызвали медиков, которые описали состояние женщины как среднетяжелое, сообщает «Пятый канал». Было решено отправить Татьяну в больницу. На данный момент диагноз неизвестен.
В больницу артистку цирка сопроводили Эдгард и Аскольд. Сейчас женщина находится под чутким наблюдением медиков, которые пытаются выяснить причину внезапного плохого самочувствия.
Напомним, что Татьяна Запашная является первым заместителем директора Большого Московского цирка, а также вдовой легендарного дрессировщика Вальтера Запашного. Она много лет ассистировала супругу на цирковых представлениях.
Также известно, что Эдгард Запашный недавно перенес тяжелую операцию. Она была необходима для удаления камней из внутренних органов. Процедура прошла успешно, и 5 января дрессировщика выписали.
Фото: Instagram