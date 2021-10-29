Мать Джиджи Хадид обвинила в домашнем насилии возлюбленного дочери — что произошло

В семье модели Джиджи Хадид возник серьезный скандал — ее мать обвинила ее возлюбленного Зейна Малика в том, что он избил ее, когда она пришла к ним домой, и собирается подать на него в суд. Об этом сообщает издание TMZ.

Сам Малик уже прокомментировал инцидент в своем Twitter, заявив, что не считает себя виноватым, и попросил не выносить дела их семьи на всеобщее обсуждение.

«Я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для моей дочери. Я против того, чтобы частные вопросы семьи обсуждались всем миром. Пытаясь защитить ее, я согласился не оспаривать претензии, вытекающие из ссоры с членом семьи моей возлюбленной, который пришел к нам, когда Джиджи отсутствовала уже несколько недель. Это должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент присутствуют разногласия, несмотря на мои попытки вернуть нам мирную семейную среду, которая позволит мне стать таким родителем для моей дочери, которого она заслуживает. Это просочилось в прессу, но я надеюсь на исцеление всех, кто был вовлечен в этот конфликт, и, что более важно, я остаюсь бдительным, чтобы защитить Хай и дать ей жизнь, которую она заслуживает».