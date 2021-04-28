Мать десяти погодок Оксана Усова спасает дочь от рака крови

Недавно четырехлетняя наследница заболела ОРВИ, именно тогда мать начала замечать, что со здоровьем дочери не все в порядке. Люба очень долго восстанавливалась. Врачи отправили мать с ребенком сдавать анализы, результаты оказались страшными. Медики взяли у пациентки пункцию костного мозга — диагноз «острый лейкоз» подтвердился.

«Могу сказать одно: относитесь внимательно к состоянию своих детей. У нас, скорее всего, все произошло стремительно, после ОРВИ. Никто не скажет, что стало причиной, но первые симптомы коварной болезни появились через 7-10 дней после простуды и приема антибиотиков», — подчеркнула 42-летняя мама в социальной сети.

Она добавила, что девочка начинает курс химиотерапии, в стационаре она будет находиться полгода, потом предстоит долгое лечение дома (1,5-2 года). Пользователи постарались поддержать Оксану и предложили ей открыть сбор на лечение дочери.