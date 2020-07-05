Мать Дениса Клявера сломала руку: «Неудачно прокатилась на велосипеде»

В комментариях поклонники поддерживают Дениса и его маму.

«Здоровья маме и победы во всём!!!!!!!! Сама очень люблю кататься на велосипеде❤️❤️❤️», «Денис, я восхищаюсь Вашей мамой, она такая молодец, мне тоже хочется быть такой же для моего сына, люблю его безмерно, но все проблемы.... Только с юмором.....», «Скорейшего выздоровления!!! Пусть все будет хорошо 💐🙏», «Берегите себя и своих близких 😍», - оставляют теплые слова подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Денис Клявер - экс-солист популярной группы «Чай вдвоем», в которой он пел вместе со Стасом Костюшкиным. Исполнитель является сыном актера Ильи Олейникова. Певец трижды был женат. В паре со второй женой Юлией Клявер у него родился сын Тимофей. Также в 2010 году Денис публично признал, что является отцом дочери Евы Польны - экс-солистки группы «Гости из будущего». В этом же году Клявер женился на юристе Ирине. У пары родился сын Даниэль. Также Денис воспитывает падчерицу Анастасию - дочь Ирины от предыдущих отношений.