Мать Дениса Клявера сломала руку: «Неудачно прокатилась на велосипеде»
Фото: Instagram/ @denisklyaver
Денис Клявер очень любит свою маму. Она регулярно становится героиней публикаций в Инстаграм певца. Но на этот раз повод не самый веселый. Исполнитель признался, что его мать повредила руку во время катания на велосипеде, и ей потребовалась медицинская помощь.
«Я вам не говорил, но в июне моя дорогая мама, мягко говоря, не очень удачно прокатившись на велосипеде, упала и повредила себе руку. Но уходила красиво и грациозно😅🙏 (Шутим и вспоминаем между собой с улыбкой). Оказывается, ранее у неё уже был перелом в этом же месте, но тк она у меня ещё тот партизан старой закалки, с хорошей стороны, то, конечно, про это даже словом не обмолвилась. Выяснилось про прежние травмы только после проишествия. Спешу сообщить, сейчас все хорошо, руку вправили🙌», - поделился экс-солист группы «Чай вдвоем». Также он рассказал, что в будущем маме потребуется небольшая операция, но она состоится только после завершения пандемии коронавируса.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
В комментариях поклонники поддерживают Дениса и его маму.
«Здоровья маме и победы во всём!!!!!!!! Сама очень люблю кататься на велосипеде❤️❤️❤️», «Денис, я восхищаюсь Вашей мамой, она такая молодец, мне тоже хочется быть такой же для моего сына, люблю его безмерно, но все проблемы.... Только с юмором.....», «Скорейшего выздоровления!!! Пусть все будет хорошо 💐🙏», «Берегите себя и своих близких 😍», - оставляют теплые слова подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Денис Клявер - экс-солист популярной группы «Чай вдвоем», в которой он пел вместе со Стасом Костюшкиным. Исполнитель является сыном актера Ильи Олейникова. Певец трижды был женат. В паре со второй женой Юлией Клявер у него родился сын Тимофей. Также в 2010 году Денис публично признал, что является отцом дочери Евы Польны - экс-солистки группы «Гости из будущего». В этом же году Клявер женился на юристе Ирине. У пары родился сын Даниэль. Также Денис воспитывает падчерицу Анастасию - дочь Ирины от предыдущих отношений.
Фото и видео: Instagram/@denisklyaver
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