Мать четверых детей актриса Светлана Антонова рассекретила имя новорожденной дочери
В начале мая российская актриса стала мамой. Это четвертый ребенок звезды, но в браке со вторым мужем Александром Жигалкиным – третий. Пара еще воспитывает старшую дочь Светланы от брака с Олегом Долиным.
Актриса признавалась поклонникам, что хорошо перенесла четвертую беременность, но незадолго до появления дочери поняла, что немного устала. Александр и Светлана с нетерпением ждали появления малышки.
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Фото: @sveta_ant/Instagram
Антонова не сразу опубликовала новость о рождении дочери в своих социальных сетях. Несколько дней актриса не выходила на связь и подписчики не знали – родился ли уже ребенок у актрисы и ее супруга.
С момента появления дочери прошел месяц и только сейчас Светлана рассказала, как родители решили назвать девочку.
«Аглае Александровне исполнился 1 месяц! Чувствует она себя, гораздо увереннее, чем я! С сестрами и братом контакт наладила, в весе прибавляет лучше, чем я убавляю. В общем, уже не успеваю за этой «молодежью», – написала актриса в своем Instagram.
Фото и видео: @sveta_ant/Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram