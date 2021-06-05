Мать четверых детей актриса Светлана Антонова рассекретила имя новорожденной дочери

В начале мая российская актриса стала мамой. Это четвертый ребенок звезды, но в браке со вторым мужем Александром Жигалкиным – третий. Пара еще воспитывает старшую дочь Светланы от брака с Олегом Долиным.

Актриса признавалась поклонникам, что хорошо перенесла четвертую беременность, но незадолго до появления дочери поняла, что немного устала. Александр и Светлана с нетерпением ждали появления малышки.