Мать Аршавина заявила, что скандалы с Алисой сломили ее сына

Пока Алиса Аршавина приходит в себя после больницы, мать Аршавина появилась на шоу «Пусть говорят» и рассказала про отношения с невесткой.

Оказалось, что было время, когда все они жили дружно и мирно, и прекрасно ладили. Однако потом Татьяна Ивановна, по ее словам, поняла, что Алиса – аферистка.

Мама футболиста рассказала, что Алиса предоставлялась сотрудницей ФСБ и говорила всем, что выполняет важные задания. Кроме того, ее сыну начали поступать угрозы от неизвестных лиц – якобы потому, что он перешел дорогу кому-то из ее коллег.

«Андрею угрожали, писали всякие sms. Однажды он сказал мне: «мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и таким образом они мстят», —рассказала она.

От угроз Андрей решил откупиться крупной суммой денег – мошенники потребовали много, 1 миллион евро.

«Сын позвонил и сказал, чтобы я сняла со счета миллион евро и передала водителю Алисы. Я тогда распоряжалась всеми его счетами. Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка».

Аршавин сам долгое время, по словам матери, не верил в причастность Алисы и пытался выяснить, кому именно ушел этот миллион. Не сумев этого сделать, он подал на развод.

В жизни своей бывшей жены и дочери от нее он никак не участвует. Кроме того, футболист никак не комментирует то, что происходит с Алисой. Как отмечает его мать, он оказался буквально сломлен этими скандалами.