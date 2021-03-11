Мать Аршавина требует 2 миллиона от его тяжелобольной бывшей жены

Мать футболиста Андрея Аршавина подала в суд на его тяжело больную бывшую жену, Алису Аршавину-Казьмину за ее отказ выселиться вместе с детьми из дома, который по документам принадлежит родительнице футболиста. Теперь она требует с нее 2 миллиона рублей. Женщина считает, что Алиса живёт в ее доме незаконно, а кроме того, ещё и обогащается за ее счёт.

Новый иск к Аршавиной зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

«Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты», — ранее прокомментировала Алиса в беседе со «СтарХитом».

Сам Аршавин никак не принимает участия в жизни бывшей возлюбленной, а также своей дочери – даже с днём рождения футболист поздравил малышку только в социальных сетях.

Сама Алиса вынуждена бороться с тяжелым заболеванием, из-за которого она практически лишилась лица. Кроме того, недавно она снова попала в больницу – на этот раз с острым панкреатитом, из-за чего ей сделали экстренную операцию. Журналистку очень поддерживают ее близкие – родители и друзья.