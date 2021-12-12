Мать Андрея Аршавина проиграла суд экс-невестке на 2 млн рублей
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Фото: @arshavina_alisia_7/Instagram
Татьяна планировала получить от Алисы Аршавиной почти 2 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
По подсчетам женщины, экс-супруга футболиста после развода проживала на Горной улице в Санкт-Петебурге в квартире, которая ей не принадлежит. Недвижимость в северной столицы оформлена на Татьяну, так же как и дом в Ленинградской области. Из него в феврале этого года уже выселили Алису вместе с тремя детьми, один из которых является ребенком Андрея Аршавина.
По подсчетам Татьяны Аршавина задолжала ей за пользование квартирой 1 920 000, а также 36 150 рублей и 59 копеек процентов.
Тогда Алиса обратилась на ток-шоу с просьбой к влиятельным адвокатам помочь ей разобраться в сложной семейной драме. Юрист Вадим Лялин оказал поддержку экс-супруге футболиста. Приморский суд Санкт-Петербурга отклонил иск Татьяны Аршавиной, из чего следует, что никаких денег Алиса платить экс-свекрови не должна.
Фото и видео: Instagram