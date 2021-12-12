Мать Андрея Аршавина проиграла суд экс-невестке на 2 млн рублей

По подсчетам Татьяны Аршавина задолжала ей за пользование квартирой 1 920 000, а также 36 150 рублей и 59 копеек процентов.

Тогда Алиса обратилась на ток-шоу с просьбой к влиятельным адвокатам помочь ей разобраться в сложной семейной драме. Юрист Вадим Лялин оказал поддержку экс-супруге футболиста. Приморский суд Санкт-Петербурга отклонил иск Татьяны Аршавиной, из чего следует, что никаких денег Алиса платить экс-свекрови не должна.