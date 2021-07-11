Мать Андрея Аршавина — об отношениях сына с женщинами: «Такая у него судьба»
Женщина посетила шоу «Мама знает все» на Авторадио, где рассказала, что считает своего сына прекрасным отцом и мужем. Однако скандалы, связанные с разводами спортсмена сильно навредили его футбольной карьере.
«Уверена, мог бы достичь большего, и карьера в Англии могла бы сложиться по-другому. Но эти истории личной жизни помешали ему достичь больших успехов в спорте. Я просто уверена», — отметила Татьяна.
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Фото: Global Look Press
После двух громких расставаний Аршавин ассоциируется у многих больше с семейными драмами, чем с профессиональными успехами.
Ведущий шоу спросил Татьяну, хотела бы она отгородить своего сына от неудач, которые были у него с женщинами, на что она ответила: «Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала и зачем они ему нужны. Но он их сам нашел, сам выбрал. Такая у него жизнь, такая у него судьба. Так ему было нужно».
Мама известного футболиста также добавила, что его карьера пошла на спад во время отношений со супругой Алисой Казьминой. Когда в их семье были проблемы, Андрей хуже справлялся с задачами на поле. Психологическая обстановка дома очень влияла на его успехи.
Напомним, что 40-летний российский футболист Андрей Аршавин в 2013 году оставил гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую и троих общих детей после 9 лет отношений ради романа с Алисой Казьминой. Влюбленные вскоре официально поженились, но их брак продлился три года. У пары родилась дочь Есеня. Причинами скандальных расставаний футболиста были измены с его стороны.
Фото и видео: Youtube.com/Россия 1, Instagram, Global Look Press
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