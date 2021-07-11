Мать Андрея Аршавина — об отношениях сына с женщинами: «Такая у него судьба»

Ведущий шоу спросил Татьяну, хотела бы она отгородить своего сына от неудач, которые были у него с женщинами, на что она ответила: «Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала и зачем они ему нужны. Но он их сам нашел, сам выбрал. Такая у него жизнь, такая у него судьба. Так ему было нужно».

Мама известного футболиста также добавила, что его карьера пошла на спад во время отношений со супругой Алисой Казьминой. Когда в их семье были проблемы, Андрей хуже справлялся с задачами на поле. Психологическая обстановка дома очень влияла на его успехи.

Напомним, что 40-летний российский футболист Андрей Аршавин в 2013 году оставил гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую и троих общих детей после 9 лет отношений ради романа с Алисой Казьминой. Влюбленные вскоре официально поженились, но их брак продлился три года. У пары родилась дочь Есеня. Причинами скандальных расставаний футболиста были измены с его стороны.