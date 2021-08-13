Мася Шпак станцевала лезгинку в день развода c Александром Шпаком

Пара объявила о грядущем расторжении брака в начале лета. Сначала они уверяли поклонников в мирном урегулировании всех вопросов, но, как это часто бывает, со временем начали появляться неприятные подробности. Так, Александр обвинил Ирину в чрезмерном злоупотреблении алкоголем, а Ирина, в свою очередь, рассказала, что союз с Сашей был далеко не таким безоблачным, как казалось всем почитателям пары. Инициатором развода стала 40-летняя Ирина.

Напомним, что Ирина до Александра была в браке один раз, а мужчина — шесть. Сегодня он заявил, что больше разводится не намерен. Пока Ирина наслаждается свободной жизнью, ее бывший муж уже публикует интригующие фото с новой избранницей, но не раскрывает всех карт.