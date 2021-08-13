Мася Шпак станцевала лезгинку в день развода c Александром Шпаком
Ирина Мещанская, известная как Мася Шпак, теперь официально свободна, что подтвердила победным танцем в Instagram своего бывшего мужа — Александр опубликовал его в своих сториз. В браке супруги прожили шесть лет. О причине развода пара предпочитала не распространяться, заявляя: все прошло на мирной ноте. «Свобода и новая жизнь впереди. А в прошлом осталось прошлое, буду помнить только хорошее», — говорит Мася.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @masyashpakofficial
В небольшом ролике, где Мася делится своими мыслями и свидетельством о расторжении брака, она сказала: «Ну что, друзья. Вот оно то самое! Дождалась! Запомните это историческое видео, потому что оно последнее, где мы вместе. Мы, друзья мои, мы — все!», — заявила блондинка.
Пара объявила о грядущем расторжении брака в начале лета. Сначала они уверяли поклонников в мирном урегулировании всех вопросов, но, как это часто бывает, со временем начали появляться неприятные подробности. Так, Александр обвинил Ирину в чрезмерном злоупотреблении алкоголем, а Ирина, в свою очередь, рассказала, что союз с Сашей был далеко не таким безоблачным, как казалось всем почитателям пары. Инициатором развода стала 40-летняя Ирина.
Напомним, что Ирина до Александра была в браке один раз, а мужчина — шесть. Сегодня он заявил, что больше разводится не намерен. Пока Ирина наслаждается свободной жизнью, ее бывший муж уже публикует интригующие фото с новой избранницей, но не раскрывает всех карт.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram