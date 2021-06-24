Мася Шпак — о причинах развода с мужем: «Хотел переделать меня под себя»
Мася Шпак стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала о своих детских травмах и необычном браке, а также о том, что заставило ее обратить внимание на Александра.
Мася объяснила ведущей, что они со Шпаком на самом деле очень похожи — «он нормальный человек, который выглядит, как фрик», пояснила девушка, в то время как она фрик в душе, с обычной внешностью. Это и заставило их обратить внимание друг на друга.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @masyashpakofficial
Она рассказала, что внешний вид Александра впечатлил ее — чтобы так выглядеть, человек должен действительно быть сильным. Его не смущали косые взгляды, направленные на него.
Однако, несмотря на это, характер у него был тяжелый, что стало одной из причин их развода.
«Его в последнее время несло вообще со страшной силой. Наверное, никогда не признает, но он словил звездность. У Сашки в какой-то момент начала расти корона относительно меня и людей. Это проявлялось в бытовых моментах и публичных местах. Человек стал меняться», — заявила Ирина.
Она добавила, что в отношениях Александр был почти тираном — его нужно было слушаться. В то же время самой Ирине подчиняться ему надоело, в то время как его требовательность, напротив, выросла.
«В какой-то момент нам было кайфово от того, какие мы разные. Но потом он начал настолько давить. У него появилась навязчивая идея сломать меня», — делится Мася.
Фото: @sashashpakofficial
«Он хотел меня переделать под себя. Однажды пытался, как с бывшими женами, плеснуть мне в лицо воду, мы что-то не поделили. Я не кричу и не бью тарелки. Просто сказала, что встану и уйду и не прощу тебе этого».
Этот брак для Александра, к слову, стал уже шестым — для Маси вторым.
Блогер рассказала, что одной из причин, почему ей было с ним хорошо — он взял ее под защиту. Детство самой Ирины было сложным, ей приходилось заботиться о детях ее матери и нести ответственность за них. По той же причине она не хочет иметь детей — как считает Мася, эта карта для нее отыграна.
«Я с ним проигрывала детство, которого у меня не было. Откуда появилась Мася? Это же он меня назвал Масей, от слова "маленькая"», — говорит она.
Шпак опровергла слухи о том, что Александр сменил пол. Им нравился эпатаж и скандалы вокруг их персоны, но подобных операций не было — Шпак полноценный мужчина.
Фото: Instagram Маси Шпак
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!