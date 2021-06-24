Мася Шпак — о причинах развода с мужем: «Хотел переделать меня под себя»

Мася Шпак стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала о своих детских травмах и необычном браке, а также о том, что заставило ее обратить внимание на Александра.

Мася объяснила ведущей, что они со Шпаком на самом деле очень похожи — «он нормальный человек, который выглядит, как фрик», пояснила девушка, в то время как она фрик в душе, с обычной внешностью. Это и заставило их обратить внимание друг на друга.