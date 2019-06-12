Маска, дым и прозрачный комбинезон: Рианна снялась в дерзкой фотосессии для глянца

Напомним, что в 2017 году Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем. В июне 2019 года появились слухи, что они расстались, но недавно их видели вместе в Италии. Звезда слухи не комментирует.

У Рианны были романы со многими известными мужчинами: рэперами Крисом Брауном, Дрейком, Ашером, спортсменами Мэттом Кемпом и Джей Ар Смитом и другими.