Маска, дым и прозрачный комбинезон: Рианна снялась в дерзкой фотосессии для глянца

Самая богатая певица в мире Рианна снялась для обложки журнала Interview Magazine. На фотографии ее невозможно узнать: артистка «спряталась» за белой лыжной маской. На ней также надето белое пальто, черные плотные колготки и туфли на высокой шпильке.
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There’s more to the world’s richest female musician than meets the eye. Our summer cover star takes off her mask to reveal (swipe) @badgalriri, the shy gal. ⛓in bio. Interviewed by @mssarahcatharinepaulson. Photographed by @blackpierreange. Styled by @melzy917.
Во время фотосессии Рианна сменила несколько образов. На одном снимке она позировала в кожаном плаще и солнцезащитных очках. В руках певица держала зажженную сигару, дым от которой закрывал лицо модели.
На другом она предстала во всей красе: с алой помадой и ювелирными украшениями.
Но самым впечатляющим стал снимок в тонком прозрачном леопардовом комбинезоне.
Интервью для журнала у певицы взяла актриса Сара Полсон, с которой Рианна снималась в фильме «Восемь подруг Оушена». Во время беседы Рианна призналась, что влюблена и мечтает стать матерью. Однако, звезда пока не знает, когда состоится ее свадьба. «Мы строим планы, а бог смеется над нами», - резюмировала артистка.
Напомним, что в 2017 году Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем. В июне 2019 года появились слухи, что они расстались, но недавно их видели вместе в Италии. Звезда слухи не комментирует.
У Рианны были романы со многими известными мужчинами: рэперами Крисом Брауном, Дрейком, Ашером, спортсменами Мэттом Кемпом и Джей Ар Смитом и другими.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Picture Alliance
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