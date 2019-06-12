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Маска, дым и прозрачный комбинезон: Рианна снялась в дерзкой фотосессии для глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна часто снимается в откровенных фотосессиях

Фото: Picture Alliance
31-летняя певица в очередной раз эпатировала публику.

Самая богатая певица в мире Рианна снялась для обложки журнала Interview Magazine. На фотографии ее невозможно узнать: артистка «спряталась» за белой лыжной маской. На ней также надето белое пальто, черные плотные колготки и туфли на высокой шпильке.

Во время фотосессии Рианна сменила несколько образов. На одном снимке она позировала в кожаном плаще и солнцезащитных очках. В руках певица держала зажженную сигару, дым от которой закрывал лицо модели.

На другом она предстала во всей красе: с алой помадой и ювелирными украшениями.

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@interviewmag

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Но самым впечатляющим стал снимок в тонком прозрачном леопардовом комбинезоне.

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@interviewmag

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Интервью для журнала у певицы взяла актриса Сара Полсон, с которой Рианна снималась в фильме «Восемь подруг Оушена». Во время беседы Рианна призналась, что влюблена и мечтает стать матерью. Однако, звезда пока не знает, когда состоится ее свадьба. «Мы строим планы, а бог смеется над нами», - резюмировала артистка.

Самые «горячие» клипы Рианны

Напомним, что в 2017 году Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем. В июне 2019 года появились слухи, что они расстались, но недавно их видели вместе в Италии. Звезда слухи не комментирует.

У Рианны были романы со многими известными мужчинами: рэперами Крисом Брауном, Дрейком, Ашером, спортсменами Мэттом Кемпом и Джей Ар Смитом и другими.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Picture Alliance

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