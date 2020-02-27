Картину зрителям представили сыгравшие в ней Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко,Анна Слю, Анфиса Черных и Полина Виторган. Также на премьере были замечены Мария Машкова, Ирина Безрукова, Анатолий Белый, Андрей Мерзликин и многие другие. Фильм рассказывает о том, чего же все-таки на самом деле хотят женщины. Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.В широкий прокат картина выходит 5 марта. Купить билеты можно здесь. Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!