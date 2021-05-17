Машина для Ратика за 20 миллионов, и самые дорогие подарки звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jlo
Тимати приобрел автомобиль за 20 миллионов рублей — новенькую Lamborghini (на такой же по Москве ездит Настя Ивлеева).
Однако, как отметил рэпер, не для себя — машина предназначена для его сына Ратмира.
«Когда сын и дочь вырастут, у них в распоряжении будут все мои автомобили», — заявил Тимати.
Сам он известен не только любовью к роскоши, но и большой щедростью по отношению к тем, кто ему дорог.
Тимати в этом отнюдь не одинок. Не далее как весной его коллега по цеху, эпатажный музыкант Моргенштерн порадовал свою возлюбленную чемоданчиком с деньгами и автомобилем за 7 миллионов рублей.
Дженнифер Лопес получила на 50-летие прекрасный подарок от Алекса Родригеса — Porsche 911 Carrera GTS за 14 тысяч долларов. К сожалению, их отношения дорогие подарки все равно не спасли, однако Дженнифер, наверняка, было очень приятно.
Еще один шикарный подарок в 2013 году получила Ким Кардашьян от своего теперь уже бывшего — Канье Уэста.
Сумочку Hermès кастомизировал современный американский художник Джордж Кондо, который создал самую настоящую картину на ней. Только одна сумка стоила 7,5 тысяч долларов, а после того, как над ней поработал мастер, ее цена выросла в десятки раз.
Фото: @jlo
Сумки и машины — не предел фантазии звезд, которые хотят порадовать любимых. Так, у Сальмы Хайек и Кэти Холмс имеются собственные самолеты. Кэти его подарил бывший супруг, Том Круз, которому такой подарок обошелся в 20 миллионов долларов.
Фото: Instagram Тимати, Ким Кардашьян, Моргенштерна, Дженнифер Лопез
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