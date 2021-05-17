Машина для Ратика за 20 миллионов, и самые дорогие подарки звезд

Тимати приобрел автомобиль за 20 миллионов рублей — новенькую Lamborghini (на такой же по Москве ездит Настя Ивлеева).

Однако, как отметил рэпер, не для себя — машина предназначена для его сына Ратмира.

«Когда сын и дочь вырастут, у них в распоряжении будут все мои автомобили», — заявил Тимати.

Сам он известен не только любовью к роскоши, но и большой щедростью по отношению к тем, кто ему дорог.

Тимати в этом отнюдь не одинок. Не далее как весной его коллега по цеху, эпатажный музыкант Моргенштерн порадовал свою возлюбленную чемоданчиком с деньгами и автомобилем за 7 миллионов рублей.