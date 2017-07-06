Дочери Сергея Безрукова и Анны Матисон исполнился один год

В семье актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон праздник – их дочери Маше исполнился один год. В честь этого радостного события артист опубликовал в своем блоге милое фото жены и малышки, поблагодарив поклонников за поздравления.

«Спасибо всем за поздравления, дорогие мои, хорошие! Машеньке уже один годик! Спасибо за добрые слова и пожелания!», - подписал снимок Сергей.

Напомним, что об отношениях Безрукова и режиссера Анны Матисон стало известно два года назад. Осенью 2016-го влюбленные поженились, а четыре месяца спустя на свет появилась их общая дочь.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru