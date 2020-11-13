«Машенька хозяйничает»: дочка Сергея Безрукова помогает маме на кухне
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov/?hl=ru
Сергей Безруков и его жена Анна Матисон — не только талантливые люди, но и замечательные родители. Их дети всегда заняты важными вещами в компании с родителями: гуляют, готовят или что-нибудь мастерят. А Анна, несмотря на занятость, сама сделала костюм на маскарад в садик для Маши.
Сегодня актер показал, как Машенька помогает маме на кухне в фартуке, которая шила бабушка для Матисон. Теплое и уютное видео сегодня появилось в его Instagram.
«Блиныыыыыы! Машенька хозяйничает) Маме помогает))) На ней фартук, который еще Ане бабушка сшила) Теперь он на Маше», — подписал фотографию Безруков.
Видео чрезвычайно умилило поклонников:
«Вкусные получились блины?!))», «Какая у вас замечательная семья! Здоровья и счастья вашей семье!», «Как чудесно, что вы храните такие душевные вещи! Это ведь такая драгоценность!», «Здорово, когда люди умеют сохранить простые, на первый взгляд, вещи! Из них и сложена жизнь, в них память и любовь!!!», «Ну куда ж вы такую вкуснятину в ленту с утра, я зря что ли скидывала 24 кг, чтобы сорваться, нажарить блинов и уйти в отрыв», «Как приятно, что сохраняете такие вещи!!», «Какая молодец! Здорово», «Семейные традиции — это прекрасно!».
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова
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