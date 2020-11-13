«Машенька хозяйничает»: дочка Сергея Безрукова помогает маме на кухне

Сергей Безруков и его жена Анна Матисон — не только талантливые люди, но и замечательные родители. Их дети всегда заняты важными вещами в компании с родителями: гуляют, готовят или что-нибудь мастерят. А Анна, несмотря на занятость, сама сделала костюм на маскарад в садик для Маши.

Сегодня актер показал, как Машенька помогает маме на кухне в фартуке, которая шила бабушка для Матисон. Теплое и уютное видео сегодня появилось в его Instagram.

«Блиныыыыыы! Машенька хозяйничает) Маме помогает))) На ней фартук, который еще Ане бабушка сшила) Теперь он на Маше», — подписал фотографию Безруков.