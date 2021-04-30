Мария Шатланова, Любовь Успенская и другие главные женщины в жизни Филиппа Киркорова
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Фото: Global Look Press
Сыну известного болгарского певца Бедроса Киркорова буквально было уготовано стать звездой. Филипп вышел на сцену еще в пятилетнем возрасте и уже начал ездить на гастроли с родителями, вызывая бурные аплодисменты на концертах. Сегодня Киркоров не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины. За последние годы изменился не только репертуар, но и жизненные приоритеты Киркорова. Главным для Филиппа стала семья, а именно, дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Но раньше новости о его личной жизни появлялись постоянно.
Первым увлечением Филиппа была Маша Шатланова. Эту красивую 17-летнюю танцовщицу певец увидел на представлении. Потом позвал работать в свой шоу-балет. У них закрутился серьезный роман, но продлился он совсем недолго. Девушку можно увидеть в клипах «Ты, ты, ты» и «Атлантида».
Фото: Global Look Press
Во время одной из своих поездок в США Киркоров познакомился с певицей Любовью Успенской. Тогда она работала в ресторане, несмотря на то, что в России ее уже знали как «королеву шансона». Долгое время их командировочная любовная интрижка была тайной, однако несколько лет назад Успенская проговорилась журналистам, что Киркоров в Америке успел сделать ей предложение.
Фото: Global Look Press
После этого певец влюбился в восточную красавицу Азизу. Они вместе гастролировали, снимались в телевизионных программах. На его предложение выйти замуж Азиза ответила: «Нет».
Фото: Global Look Press
Кроме того, в одно время Киркоров был влюблен в Машу Распутину, но она не проявляла к нему никакой взаимности, потому что была замужем и растила дочку. Их объединяли только совместные поездки по выступлениям в разных городах и общий автор песен Леонид Дербенев. Все закончилось тем, что артисты не поделили одну песню, разругались и не разговаривали около десяти лет.
Фото: Global Look Press
Самой большой его любовью была Алла Пугачева. Киркоров с 11 лет тайно обожал и восхищался Примадонной. Филипп и Алла периодически встречались на различных выступлениях, дружили и даже ссорились. Все близкие, коллеги и даже возлюбленные Филиппа знали, что он безумно любит Аллу с самого детства. В марте 1994 года состоялась свадьба, регистрировал брачный союз сам мэр Петербурга Анатолий Собчак. Но два творческих характера не смогли ужиться вместе, между ними вспыхивали скандалы, и через десять лет они развелись.
Фото: Instagram/@fkirkorov, Global Look Press
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