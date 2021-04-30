Мария Шатланова, Любовь Успенская и другие главные женщины в жизни Филиппа Киркорова

Сыну известного болгарского певца Бедроса Киркорова буквально было уготовано стать звездой. Филипп вышел на сцену еще в пятилетнем возрасте и уже начал ездить на гастроли с родителями, вызывая бурные аплодисменты на концертах. Сегодня Киркоров не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины. За последние годы изменился не только репертуар, но и жизненные приоритеты Киркорова. Главным для Филиппа стала семья, а именно, дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Но раньше новости о его личной жизни появлялись постоянно.

Первым увлечением Филиппа была Маша Шатланова. Эту красивую 17-летнюю танцовщицу певец увидел на представлении. Потом позвал работать в свой шоу-балет. У них закрутился серьезный роман, но продлился он совсем недолго. Девушку можно увидеть в клипах «Ты, ты, ты» и «Атлантида».