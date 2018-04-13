Маша Распутина жестко прокомментировала смерть экс-супруга

Сейчас Маша Распутина утверждает, что Владимир испортил не только ее жизнь, но и жизнь дочери. Певица уверена, что экс-супруг специально настраивал девочку против матери: «В детстве она была совершенно обычной девочкой, я ни о чем подобном и подумать не могла. А потом стали появляться какие-то симптомы. Мне внушали, что Лида притворяется, но в итоге все-таки стали проходить обследования. Врачи в один голос заявили мне, что это очень серьезная болезнь, которая будет прогрессировать. Уже после я вспомнила, что у брата бывшего мужа была дочь сорокалетняя, которая по уровню развития соответствовала десятилетнему ребенку. Тогда-то и поняла, что эта проблема пришла по наследству из той семьи».

Сейчас 32-летняя Лидия вынуждена периодически проходить лечение в психиатрической клинике. Распутина, предпочитающая не рассказывать о проблемах старшей дочери, поделилась наболевшим с Лерой Кудрявцевой: «Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она там находится например 10-15 дней. Первую половину она ничего, а потом начинает съезжать».

После смерти Владимира Ермакова Лида вошла в число наследников четырехкомнатной квартиры за окраине столицы. Несмотря на то, что несколько лет назад отец выписал девушку из квартиры, певица намерена до конца бороться за полагающуюся старшей дочери долю.

На сегодняшний день Маша Распутина счастлива в браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Супруги воспитывают 17-летнюю дочь Машу. Певица ранее признавалась, что просит младшую дочь просто пожалеть старшую сестру: «Я говорю своей младшей дочери: «Не смотри, что Лида принесла твоей маме столько горя, а пожалей ее как человека, посмотри на нее со стороны». Тем более что сейчас она фактически стала больным человеком, у нее нарушился гормональный фон, она стала поправляться».

Фото: globallookpress