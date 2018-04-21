Маша Распутина рассказала, как спасла брата от смерти

Знакомые посоветовали Распутиной обратиться к Иосифу Кобзону. «Мне сказали, что Кобзон всем помогает. Мы вместе на концерте выступали, я подошла к нему, так и так. «Ну вот, значит, послезавтра будет концерт, приезжай, я тебя подведу к одному человеку, и ты ему при мне все это скажешь, всю ситуацию»», — рассказала артистка в эфире программы.

Благодаря Иосифу Кобзону Николая на следующий день перевели в колонию-поселение в Московской области. В 1997 году уголовное дело в отношении Николая Агеева было пересмотрено. За недоказанностью обвинения судом был вынесен оправдательный приговор, Агеев был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и вышел на свободу на год и десять месяцев ранее положенного срока. Брат Маши Распутиной, появившийся в студии «Секрета на миллион», уверен, что был осужден «в силу внутренних убеждений суда».

На сегодняшний день Николай ведет спокойную жизнь, работает в госучреждении.Он не устает благодарить сестру за приложенные усилия к его скорейшему освобождению. Как признается Агеев, Маша ни на секунду не усомнилась в его честности: «Мне понравился ответ Марии. Она сказала: «Если бы я хоть на миг была уверена, что это сделал он, то я своими руками либо убила, либо отравила»».