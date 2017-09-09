Маша Распутина пожаловалась на мужа-тирана
52-летнюю Машу Распутину все реже можно увидеть на концертах, да и в турне она почти не ездит. На днях артистка рассказала, что она вынуждена огорчать своих фанатов, чтобы сохранить семью. Ее муж, Виктор Захаров, категорически против ее поездок. Мужчина обеспечивает супругу и ожидает от нее принятых патриархальным обществом благ. «Он запрещает мне работать, не отпускает из дома», — пожаловалась певица.
Для того, чтобы выступить на фестивале «Новая волна», артистке пришлось уговаривать супруга. «Киркорову пришлось его упрашивать позволить мне выступить в Сочи. Он его долго уговаривал», — цитирует Распутину «СтарХит».
Мария и Виктор состоят в браке уже 18 лет, артистка не скрывает, что зависит от мужа. «Платье, которое на мне, купил муж. Он очень занятой человек, много работает. Я стараюсь радовать его, могу яичницу приготовить или пыль протереть. Но за все остальное у нас отвечает персонал», — объяснила Маша.
А что выбрали бы вы — творчество или семейное счастье?
Фото: starface.ru, globallookpress.com