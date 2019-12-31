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«Маша помогает маме»: Сергей Безруков показал, как его маленькие дети готовятся к Новому году

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков

Фото: Instagram

Актер опубликовал милое семейное видео.

Сергей Безруков поделился с подписчиками в Instagram видеороликом со всей семьей: женой Анной, 3-летней дочерью Машей и годовалым сыном Степаном. В ролике малыш бегает с мячом у елки, а жена и дочь готовят праздничное угощение.

«Традиции — это святое! Готовим торт новогодний. Маша помогает маме. Очень сосредоточена. Всем хорошего настроения, дорогие мои, хорошие!», — написал народный артист РФ.

«Как здорово! По-семейному тепло и сердечно! Счастья вашей замечательной семье!», «Как же здорово», «Сергей, с наступающим новым годом! Здоровья, любви и благополучия всей семье!», «Хорошо, когда в семье есть свои традиции», «Как у вас уютно», «Какое теплое видео», «Счастья вашей чудесной семье», — поздравили семью Сергея Безрукова в комментариях.

Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в 2016 году, через год после развода с супругой Ириной Безруковой. В 2013 году СМИ со ссылкой на отца актера сообщали, что у Безрукова есть еще двое детей, которых ему родила актриса Кристина Смирнова: дочь Александра и сын Иван. Сам Сергей Безруков эти сообщения не комментировал.

Фото и видео: Instagram

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