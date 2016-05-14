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Маша Малиновская тяжело пережила потерю близких родственников

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Фото из Instagram Маши Малиновской
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Телеведущая и диджей предельно откровенно рассказала о семейной трагедии.

Телезвезда начала 2000-х Маша Малиновская стала новой гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы бывшая телеведущая ответила на несколько острых вопросов и сделала ряд сенсационных заявлений.

Так, для многих стало неожиданностью признание Маши о перенесенном лечении в психиатрической клинике. Несколько лет назад в семье телеведущей произошла страшная трагедия. «Бабушка вышла в магазин и практически рядом с самим домом, в нескольких метрах от подъезда ее сбил грузовик. Это было просто ужасно, я едва справилась с произошедшим. А вот дедушка запил от горя и тоже вскоре умер. На фоне произошедшего у моей мамы случился инфаркт. Я была настолько шокирована происходящим, что легла в ту же клинику, где лечили маму. Только в психиатрическое отделение. Я понимала, что не справлюсь с происходящим сама, только с помощью профессионалов», — рассказала Малиновская, не сдерживая слез.

Кроме того, телеведущая откровенно рассказала о пластических операциях, которые перенесла в погоне за красотой. Сначала она увеличила бюст, а когда решилась убрать импланты — врач просто изуродовал естественную форму ее груди. Увеличение губ также оказалось плачевным — введенный препарат оказался плохого качества и потребовалось много усилий, чтобы вернуть естественный объем и форму губ.

От постоянного стресса блондинка поправилась на 12 килограммов. Как отметила Маша, она готова пойти на крайние меры ради похудения: «Я сейчас принимаю запрещенный препарат, но не тот, о котором ты подумала. Я заказала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное».

У Маши Малиновской есть сын Мирон, который очаровал всю студию «Секрета на миллион». Шестилетний мальчик рассказал Лере Кудрявцевой, что мечтает стать полицейским. Имени отца ребенка Маша не называет, известно лишь, что это чеченский бизнесмен, с которым звезда рассталась, будучи в положении: «Он велел передать сыну, что его папа - космонавт. Поэтому, когда меня начали спрашивать о том, кто же отец ребенка, я с гордостью заявляла, что он первый чеченский космонавт».

Несмотря на предельную честность и откровенность, Маша решила сохранить главную тайну своей жизни и не раскрывать свой «Секрет на миллион».

Фото: instagram

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