Маша Малиновская тяжело пережила потерю близких родственников

Телезвезда начала 2000-х Маша Малиновская стала новой гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы бывшая телеведущая ответила на несколько острых вопросов и сделала ряд сенсационных заявлений.

Так, для многих стало неожиданностью признание Маши о перенесенном лечении в психиатрической клинике. Несколько лет назад в семье телеведущей произошла страшная трагедия. «Бабушка вышла в магазин и практически рядом с самим домом, в нескольких метрах от подъезда ее сбил грузовик. Это было просто ужасно, я едва справилась с произошедшим. А вот дедушка запил от горя и тоже вскоре умер. На фоне произошедшего у моей мамы случился инфаркт. Я была настолько шокирована происходящим, что легла в ту же клинику, где лечили маму. Только в психиатрическое отделение. Я понимала, что не справлюсь с происходящим сама, только с помощью профессионалов», — рассказала Малиновская, не сдерживая слез.