Марьяна Ро обвинила известного журналиста в сексизме: он назвал ее «девушкой Фейса»
Такая несправедливость очень обидела девушку — она пожаловалась на это в своем Instagram, заявив, что это не что иное, как сексизм.
«Я открываю YouTube и вижу в названии интервью такие слова, как “девушка Ивангая и Фейса, драки и секс”. Полное название даже не хочу, так противно. Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своем интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась», — написала Марьяна.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maryanaro
Для интервью с журналистом она прилетела в Киев. В шоу «В гостях у Гордона» они обсудили нездоровые отношения с Ивангаем, также известным блогером, и ее собственные проблемы из-за популярности, которая рано пришла к Марьяне.
Марьяна призналась, что Ивангай поднимал на нее руку, и ответила, что и сама его била.
«Да, было дело. Как и он меня. И по лицу, и по рукам — как только ни было. Но и он меня бил, конечно. Сильно бил. Во мне не так много силы. От него всегда было гораздо больше», — рассказала она.
Марьяна добавила, что часто пыталась уйти от него, но постоянно возвращалась, как «жертва к маньяку».
При этом девушка никогда не просила о помощи.
«Я тогда считала, что я сильная, я со всем справлюсь. Зачем мне кто-то? Мне не нужна ничья поддержка, ничья помощь».
Причину такого поведения бывшего возлюбленного блогер понимает — у молодого человека было тяжелое детство.
«На самом деле сейчас я понимаю, что, скорее, у него это все идет из детства. Наверное, его били родители. Потому что он мне рассказывал, что в школе у него не было друзей, была куча проблем, и он любил избивать свою игрушку, приходя в комнату. Какой-то тигренок у него был. Человек это все не проработал с психотерапевтом, и это все пошло дальше, он начал задумываться о том, чтобы бить людей».
Марьяна призналась, и у нее самой есть психологические проблемы — девушка нуждается в помощи специалиста.
«Буквально неделю назад я ныла своему молодому человеку, что "все, я не могу так больше жить, хочу вскрыть себе вены". Но это никогда не доходит до чего-то серьезного... Мне нужна помощь психотерапевта, у меня все никак нет времени сходить, нормально пообщаться, сказать, что у меня внутри бурлит», — призналась она.
Свои сложности она списывает на рано пришедшую к ней популярность — девушка была одной из самых известных молодых YouTube-блогеров еще до популярности TikTok и появления таких звезд, как Даня Милохин и Дина Саева.
«Возможно, если бы у меня не было популярности, я работала бы в каком-то кафе официанткой, может быть, наверное, не было бы столько проблем. Просто порой мне пишут в комментариях: "Если бы ты работала на заводе, у тебе не было бы этих панических атак, ты бы не думала об этом". Может быть... Наверное. Не знаю».
Фото: Instagram Марьяны Ро
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