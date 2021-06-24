Марьяна Ро обвинила известного журналиста в сексизме: он назвал ее «девушкой Фейса»

Марьяна призналась, что Ивангай поднимал на нее руку, и ответила, что и сама его била.

«Да, было дело. Как и он меня. И по лицу, и по рукам — как только ни было. Но и он меня бил, конечно. Сильно бил. Во мне не так много силы. От него всегда было гораздо больше», — рассказала она.

Марьяна добавила, что часто пыталась уйти от него, но постоянно возвращалась, как «жертва к маньяку».

При этом девушка никогда не просила о помощи.

«Я тогда считала, что я сильная, я со всем справлюсь. Зачем мне кто-то? Мне не нужна ничья поддержка, ничья помощь».

Причину такого поведения бывшего возлюбленного блогер понимает — у молодого человека было тяжелое детство.

«На самом деле сейчас я понимаю, что, скорее, у него это все идет из детства. Наверное, его били родители. Потому что он мне рассказывал, что в школе у него не было друзей, была куча проблем, и он любил избивать свою игрушку, приходя в комнату. Какой-то тигренок у него был. Человек это все не проработал с психотерапевтом, и это все пошло дальше, он начал задумываться о том, чтобы бить людей».