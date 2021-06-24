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Марьяна Ро обвинила известного журналиста в сексизме: он назвал ее «девушкой Фейса»

Украинский ведущий и частый герой мемов Дмитрий Гордон назвал выпуск шоу с ее участием, отметив ее бывшего и нынешнего возлюбленного, не упомянув ее собственных заслуг.
Марьяна Ро обвинила известного журналиста в сексизме: он назвал ее «девушкой Фейса»

Такая несправедливость очень обидела девушку — она пожаловалась на это в своем Instagram, заявив, что это не что иное, как сексизм.

«Я открываю YouTube и вижу в названии интервью такие слова, как “девушка Ивангая и Фейса, драки и секс”. Полное название даже не хочу, так противно. Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своем интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась», — написала Марьяна.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марьяна Ро

Фото: @maryanaro

Для интервью с журналистом она прилетела в Киев. В шоу «В гостях у Гордона» они обсудили нездоровые отношения с Ивангаем, также известным блогером, и ее собственные проблемы из-за популярности, которая рано пришла к Марьяне.

Марьяна призналась, что Ивангай поднимал на нее руку, и ответила, что и сама его била.

«Да, было дело. Как и он меня. И по лицу, и по рукам — как только ни было. Но и он меня бил, конечно. Сильно бил. Во мне не так много силы. От него всегда было гораздо больше», — рассказала она.

Марьяна добавила, что часто пыталась уйти от него, но постоянно возвращалась, как «жертва к маньяку».

При этом девушка никогда не просила о помощи.

«Я тогда считала, что я сильная, я со всем справлюсь. Зачем мне кто-то? Мне не нужна ничья поддержка, ничья помощь».

Причину такого поведения бывшего возлюбленного блогер понимает — у молодого человека было тяжелое детство.

«На самом деле сейчас я понимаю, что, скорее, у него это все идет из детства. Наверное, его били родители. Потому что он мне рассказывал, что в школе у него не было друзей, была куча проблем, и он любил избивать свою игрушку, приходя в комнату. Какой-то тигренок у него был. Человек это все не проработал с психотерапевтом, и это все пошло дальше, он начал задумываться о том, чтобы бить людей».

Марьяна призналась, и у нее самой есть психологические проблемы — девушка нуждается в помощи специалиста.

«Буквально неделю назад я ныла своему молодому человеку, что "все, я не могу так больше жить, хочу вскрыть себе вены". Но это никогда не доходит до чего-то серьезного... Мне нужна помощь психотерапевта, у меня все никак нет времени сходить, нормально пообщаться, сказать, что у меня внутри бурлит», — призналась она.

Свои сложности она списывает на рано пришедшую к ней популярность — девушка была одной из самых известных молодых YouTube-блогеров еще до популярности TikTok и появления таких звезд, как Даня Милохин и Дина Саева.

«Возможно, если бы у меня не было популярности, я работала бы в каком-то кафе официанткой, может быть, наверное, не было бы столько проблем. Просто порой мне пишут в комментариях: "Если бы ты работала на заводе, у тебе не было бы этих панических атак, ты бы не думала об этом". Может быть... Наверное. Не знаю».

Фото: Instagram Марьяны Ро

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