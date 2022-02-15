Maruv объявила о своей беременности в день рождения: «Самый потрясающий подарок»

Maruv давно подозревали в интересном положении, так как она начала отказываться от концертов и сообщила, что хочет сделать перерыв в карьере. Анна уверяла поклонников, что устала от сцены и попросту выгорела, но бдительные фанаты ей не поверили. Все это время девушка постила в социальные сети фото в купальниках и открытой одежде, чтобы отвести от себя подозрения.

Поклонники были счастливы услышать новость о прибавлении и поздравили будущую маму в комментариях: «Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях», «Поздравляю от всего сердца и души», «Счастья вашей семье», «Это потрясающая новость! Будьте счастливы! Вы этого достойны».