Maruv объявила о своей беременности в день рождения: «Самый потрясающий подарок»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Aleksandr Gusev/ Global Look Press
31-летняя Анна Корсун замужем за своим менеджером Александром. Он же является отцом ребенка. Радостную новость исполнительница сообщила в своем Instagram в свой день рождения. 15 февраля певице исполнился 31 год.
«Та-дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью. Мы с Александром в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком», — написала Анна и показала фото с округлившимся животом. На снимке видно, что артистка находится на последних месяцах беременности. Сама Корсун не стала объяснять, почему так долго скрывала беременность. Пол малыша, по-прежнему, в секрете.
Maruv давно подозревали в интересном положении, так как она начала отказываться от концертов и сообщила, что хочет сделать перерыв в карьере. Анна уверяла поклонников, что устала от сцены и попросту выгорела, но бдительные фанаты ей не поверили. Все это время девушка постила в социальные сети фото в купальниках и открытой одежде, чтобы отвести от себя подозрения.
Поклонники были счастливы услышать новость о прибавлении и поздравили будущую маму в комментариях: «Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях», «Поздравляю от всего сердца и души», «Счастья вашей семье», «Это потрясающая новость! Будьте счастливы! Вы этого достойны».
Фото: Instagram, Global Look Press