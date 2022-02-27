Не сошлись во взглядах: почему распался брак Мартиросяна и Васильевой

Татьяна Васильева была замужем два раза. В одном из интервью она призналась, что рада своему уходу от мужей и больше не решится на брак. «Вообще не представляю своей жизни с мужем. Не дай Боже!» — комментирует актриса.

74-летняя артистка отдельно выразила свое мнение по поводу отношений с Мартиросяном. «У артиста должна быть жена не актриса, а администратор. Она должна полностью быть подчинена мужу, заниматься его продвижением, питанием, его одеждой. То есть она должна свою жизнь перечеркнуть и жить ради него. Но тогда он должен быть гением».