Не сошлись во взглядах: почему распался брак Мартиросяна и Васильевой
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Фото: /www.instagram.com/p/CWBshPQLBej/
Как говорит Георгий Мартиросян, Васильева была совершенно не приспособлена к семейной жизни. Хоть этот брак и не был для нее первым. «Я всегда разгребал дорогу, чтобы Татьяне Григорьевне удобно было работать. То есть огромное количество проблем брал на себя. Мы когда начинали свою семейную жизнь она очень многого не умела, не могла. Моя мама к ней очень соблаговолила и научила готовить какие-то вкусности», — поделился воспоминаниями Георгий Хачатурович.
Также актер считает, что брак не удалось сохранить из-за разного подхода к воспитанию детей. «Все упиралось в воспитание детей, у каждого должны быть свои обязанности. Я говорил Филу будешь выносить ведро, он соглашался»— вспоминает Мартиросян. Однако такой подход не устраивал Васильеву и она каждый раз устраивала бурные сцены и запрещала мужу нагружать сына работой. В результате в глазах пасынка мужчина становился чуть ли не врагом.
Татьяна Васильева была замужем два раза. В одном из интервью она призналась, что рада своему уходу от мужей и больше не решится на брак. «Вообще не представляю своей жизни с мужем. Не дай Боже!» — комментирует актриса.
74-летняя артистка отдельно выразила свое мнение по поводу отношений с Мартиросяном. «У артиста должна быть жена не актриса, а администратор. Она должна полностью быть подчинена мужу, заниматься его продвижением, питанием, его одеждой. То есть она должна свою жизнь перечеркнуть и жить ради него. Но тогда он должен быть гением».
Фото и видео: /www.instagram.com/p/CWBshPQLBej/, /www.instagram.com/tatyana_vasileva_official/