Мартиросян — о том, почему покинул Comedy Club: «Будто ушел с классной вечеринки»
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Фото: Владимир Веленгурин|Комсомольская правда|East News
Шоумен Гарик Мартиросян признался, что с его уход из Comedy Club в 2017 году дался ему нелегко. Несмотря на то, что артист быстро осознал причины, которые подтолкнули его к решению оставить проект, сделать это оказалось псхологически непросто из-за привычки к образу жизни авторов программы.
«Comedy Club — это праздник, пространство мечты. Там креативные ребята, все варятся в котле из новостей, событий, юмора, цинизма, сатиры... Это информационные потоки, в которых ты существуешь, жизнь кипит. Будто ты постоянно находишься на карнавале в Рио-де-Жанейро. А когда уходишь, ты будто уходишь с классной вечеринки. И вот насколько странно уходить с крутой вечеринки в полдесятого вечера, когда ты знаешь, что она будет продолжаться до трех часов ночи», — поделился впечатлениями Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».
В качестве одной из причин ухода из проекта Гарик Мартиросян назвал творческое выгорание. Юморист заявил, что не был готов писать шутки только потому, что надо раз в неделю выдавать часовую программу в эфир. Второй причиной стала тяжесть процесса производства проекта, в ходе которого постоянно возникали форс-мажоры. Гарик Мартиросян признался, что устал от этого и поэтому решил уйти.
Фото и видео: @martirosian_official/Instagram; East News; Владимир Веленгурин|Комсомольская Правда|East News