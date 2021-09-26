Мартиросян — о том, почему покинул Comedy Club: «Будто ушел с классной вечеринки»

Шоумен Гарик Мартиросян признался, что с его уход из Comedy Club в 2017 году дался ему нелегко. Несмотря на то, что артист быстро осознал причины, которые подтолкнули его к решению оставить проект, сделать это оказалось псхологически непросто из-за привычки к образу жизни авторов программы.

«Comedy Club — это праздник, пространство мечты. Там креативные ребята, все варятся в котле из новостей, событий, юмора, цинизма, сатиры... Это информационные потоки, в которых ты существуешь, жизнь кипит. Будто ты постоянно находишься на карнавале в Рио-де-Жанейро. А когда уходишь, ты будто уходишь с классной вечеринки. И вот насколько странно уходить с крутой вечеринки в полдесятого вечера, когда ты знаешь, что она будет продолжаться до трех часов ночи», — поделился впечатлениями Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».