Маркони в образе Джокера и «космический» Щепкин: как прошел 6-й выпуск шоу «Танцы со звездами»

По итогам шестого выпуска первые места в турнирной таблице заняли Анатолий Белый и Инна Свечникова, Евгений Папунаишвили и Мария Миронова, Александра Ребенок и Михаил Щепкин.

Проект пришлось покинуть Ольге Медынич и Руслану Хисамутдинову. Актриса была очень расстроена и не ожидала такого исхода. «Всем огромное спасибо за поддержку, это был замечательный проект», — отметил Руслан. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.

Марина Зудина и Максим Петров впечатлили судей яркими нарядами и заводным чарльстоном. «Мы решили немного похулиганить», — объяснил выбор танца партнер актрисы. Судьи оценили старания пары в 35 баллов.