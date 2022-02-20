Маркони в образе Джокера и «космический» Щепкин: как прошел 6-й выпуск шоу «Танцы со звездами»
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Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
По итогам шестого выпуска первые места в турнирной таблице заняли Анатолий Белый и Инна Свечникова, Евгений Папунаишвили и Мария Миронова, Александра Ребенок и Михаил Щепкин.
Проект пришлось покинуть Ольге Медынич и Руслану Хисамутдинову. Актриса была очень расстроена и не ожидала такого исхода. «Всем огромное спасибо за поддержку, это был замечательный проект», — отметил Руслан. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.
Марина Зудина и Максим Петров впечатлили судей яркими нарядами и заводным чарльстоном. «Мы решили немного похулиганить», — объяснил выбор танца партнер актрисы. Судьи оценили старания пары в 35 баллов.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Александра Ребенок и Михаил Щепкин представили на суд жюри и зрителей волнующий фокстрот. Пара усердно готовилась к выступлению и впечатлила необычным номером. Актриса блистала на паркете с голливудской укладкой и в красном платье, тогда как Михаил в буквальном смысле светился в кадре. Танцор надел зеленый костюм, на который был наложен спецэффект.
«Это так красиво, Миша. Почему не я в таком костюме?» — отметил Андрей Малахов.
Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина исполнили яркий испанский танец пасодобль. На паркете раскинулась настоящая шахматная доска, где Дмитрий встал на сторону черных фигур, а Ульяна — белых. «Это особенный номер», — прокомментировал выступление Николай Цискаридзе.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Евгений Папунаишвили и Мария Миронова исполнили зажигательный танец ча-ча-ча. Актрисе тяжело было запомнить быстрые движения, а также когда именно необходимо делать шаг вперед. Партнер Марии Евгений Папунаишвили проявил терпение и выдержку, поддерживая актрису. В итоге пара показала блестящее исполнение номера. Николай Цискаридзе удивился, почему участникам было так тяжело запомнить движения, ведь, по его мнению, ча-ча-ча является одним из самых простых для обучения танцев.
Анатолий Белый и Ирина Свечникова исполнили страстную румбу. Воздушный и плавный танец пары не так высоко, как обычно, оценили судьи. «Толя абсолютный лидер нашей программы, но сегодня был не самый лучший ваш танец», — отметила Дарья Златопольская.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Александра Ревенко и Денис Тагинцев вышли на паркет с танцем контемп. «Мне кажется, что контемп близок ко всем людям, которые даже никогда не танцевали, ведь здесь нет никаких правил», — отметила Александра. Выступление участников было наполнено плавными движениями и невероятно красивыми подъемами партнерши под знаменитый хит Раймонда Паулса. Денис Тагинцев отметил, что Александра является для него самой лучшей партнершей за всю историю его участия в проекте: «Ты номер один».
Владимир Маркони и Евгения Толстая завершили шестой тур программы страстным аргентинским танго. Владимир предстал перед зрителями в образе Джокера, а Евгения — его подружки. Необычные образы и технику участников судьи оценили в 38 баллов.
По результатам шестого выпуска лидерами «Танцев со звездами» стали Анатолий Белый и Инна Свечникова, Владимир Маркони и Евгения Толстая, Александра Ребенок и Михаил Щепкин.
В следующем туре проект покинут сразу две пары. Кто именно это будет, станет известно после зрительского голосования в следующее воскресенье.
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»