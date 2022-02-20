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Маркони в образе Джокера и «космический» Щепкин: как прошел 6-й выпуск шоу «Танцы со звездами»

20 февраля на телеканале «Россия 1» состоялся четвертьфинал шоу «Танцы со звездами». В очередном выпуске стало известно, кто покинул шоу, а кто получил от зрителей и судей наибольшее количество баллов.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Маркони и Евгения Толстая

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По итогам шестого выпуска первые места в турнирной таблице заняли Анатолий Белый и Инна Свечникова, Евгений Папунаишвили и Мария Миронова, Александра Ребенок и Михаил Щепкин.

Проект пришлось покинуть Ольге Медынич и Руслану Хисамутдинову. Актриса была очень расстроена и не ожидала такого исхода. «Всем огромное спасибо за поддержку, это был замечательный проект», — отметил Руслан. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.

Марина Зудина и Максим Петров впечатлили судей яркими нарядами и заводным чарльстоном. «Мы решили немного похулиганить», — объяснил выбор танца партнер актрисы. Судьи оценили старания пары в 35 баллов.

Марина Зудина

Марина Зудина

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Александра Ребенок и Михаил Щепкин представили на суд жюри и зрителей волнующий фокстрот. Пара усердно готовилась к выступлению и впечатлила необычным номером. Актриса блистала на паркете с голливудской укладкой и в красном платье, тогда как Михаил в буквальном смысле светился в кадре. Танцор надел зеленый костюм, на который был наложен спецэффект.

«Это так красиво, Миша. Почему не я в таком костюме?» — отметил Андрей Малахов.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина исполнили яркий испанский танец пасодобль. На паркете раскинулась настоящая шахматная доска, где Дмитрий встал на сторону черных фигур, а Ульяна — белых. «Это особенный номер», — прокомментировал выступление Николай Цискаридзе.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Евгений Папунаишвили и Мария Миронова исполнили зажигательный танец ча-ча-ча. Актрисе тяжело было запомнить быстрые движения, а также когда именно необходимо делать шаг вперед. Партнер Марии Евгений Папунаишвили проявил терпение и выдержку, поддерживая актрису. В итоге пара показала блестящее исполнение номера. Николай Цискаридзе удивился, почему участникам было так тяжело запомнить движения, ведь, по его мнению, ча-ча-ча является одним из самых простых для обучения танцев.

Анатолий Белый и Ирина Свечникова исполнили страстную румбу. Воздушный и плавный танец пары не так высоко, как обычно, оценили судьи. «Толя абсолютный лидер нашей программы, но сегодня был не самый лучший ваш танец», — отметила Дарья Златопольская.

Анатолий Белый и Ирина Свечникова

Анатолий Белый и Ирина Свечникова

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Александра Ревенко и Денис Тагинцев вышли на паркет с танцем контемп. «Мне кажется, что контемп близок ко всем людям, которые даже никогда не танцевали, ведь здесь нет никаких правил», — отметила Александра. Выступление участников было наполнено плавными движениями и невероятно красивыми подъемами партнерши под знаменитый хит Раймонда Паулса. Денис Тагинцев отметил, что Александра является для него самой лучшей партнершей за всю историю его участия в проекте: «Ты номер один».

Владимир Маркони и Евгения Толстая завершили шестой тур программы страстным аргентинским танго. Владимир предстал перед зрителями в образе Джокера, а Евгения — его подружки. Необычные образы и технику участников судьи оценили в 38 баллов.

По результатам шестого выпуска лидерами «Танцев со звездами» стали Анатолий Белый и Инна Свечникова, Владимир Маркони и Евгения Толстая, Александра Ребенок и Михаил Щепкин.

В следующем туре проект покинут сразу две пары. Кто именно это будет, станет известно после зрительского голосования в следующее воскресенье.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

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