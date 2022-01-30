Маркони — в аэротрубе и магия звезд от Зудиной: как прошел третий выпуск «Танцев со звездами»
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Фото: Пресс-служба
В 13-м сезоне танцевального шоу кресла жюри заняли народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, хореографы Владимир Варнава и Егор Дружинин. И уже по традиции ведущим проекта выступил Андрей Малахов. В этом сезоне пары не будут покидать проект и все дойдут до финала.
После второго эфира турнирную таблицу возглавили три пары — Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Валерий Николаев и Александра Акимова, а также Александра Ревенко и Денис Тагинцев.
Звездой третьего тура «Танцев со звездами» стал телеведущий и шоумен Владимир Маркони. Для подготовки невероятного номера артисту пришлось тренироваться в настоящей аэротрубе. И номер Владимира и его партнерши Евгении Толстой явно стоил этого.
Марина Зудина и ее партнер Максим Петров решили прибегнуть к помощи звезд. Во время репетиций пара устроила в зале мини-планетарий. Участникам удалось передать романтику страстного танца румбы через выступление.
Фото: Пресс-служба
Самый молодой участник проекта, 16-летний Ваня Дмитриенко, показал настоящее мастерство на паркете и не оставил судей равнодушными.
«В прошлый раз мы танцевали босиком и очень много тренировались, по четыре часа в день. Поэтому сейчас у меня как у профессионального танцора ноги стерты в кровь. Перед вторым эфиром я сделал сотню поддержек — за кулисами и на танцполе. И я доволен! В этот раз мы с моей партнершей Любиной покажем настоящий рок-н-ролл!» — поделился впечатлениями певец.
Фото: Пресс-служба
Актриса Мария Миронова и Евгений Папунаишвили до сих пор находятся на больничном и тренируются онлайн. «Маша — боец! Я вижу, что у нее есть огромный потенциал на этом проекте», — отметил хореограф.
Фото: пресс-служба