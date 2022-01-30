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Маркони — в аэротрубе и магия звезд от Зудиной: как прошел третий выпуск «Танцев со звездами»

30 января на телеканале «Россия 1» состоялся третий тур шоу «Танцы со звездами». В новом выпуске программы участники представили зрителям и судьям яркие номера, посвященные духу 90-х и свободе самовыражения.
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Слайд, который
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Владимир Маркони и Евгения Толстая

Фото: Пресс-служба

В 13-м сезоне танцевального шоу кресла жюри заняли народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, хореографы Владимир Варнава и Егор Дружинин. И уже по традиции ведущим проекта выступил Андрей Малахов. В этом сезоне пары не будут покидать проект и все дойдут до финала.

После второго эфира турнирную таблицу возглавили три пары — Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Валерий Николаев и Александра Акимова, а также Александра Ревенко и Денис Тагинцев.

Звездой третьего тура «Танцев со звездами» стал телеведущий и шоумен Владимир Маркони. Для подготовки невероятного номера артисту пришлось тренироваться в настоящей аэротрубе. И номер Владимира и его партнерши Евгении Толстой явно стоил этого.

Марина Зудина и ее партнер Максим Петров решили прибегнуть к помощи звезд. Во время репетиций пара устроила в зале мини-планетарий. Участникам удалось передать романтику страстного танца румбы через выступление.

Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова

Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова

Фото: Пресс-служба

Самый молодой участник проекта, 16-летний Ваня Дмитриенко, показал настоящее мастерство на паркете и не оставил судей равнодушными.

«В прошлый раз мы танцевали босиком и очень много тренировались, по четыре часа в день. Поэтому сейчас у меня как у профессионального танцора ноги стерты в кровь. Перед вторым эфиром я сделал сотню поддержек — за кулисами и на танцполе. И я доволен! В этот раз мы с моей партнершей Любиной покажем настоящий рок-н-ролл!» — поделился впечатлениями певец.

Участники шоу «Танцы со звездами»

Участники шоу «Танцы со звездами»

Фото: Пресс-служба

Актриса Мария Миронова и Евгений Папунаишвили до сих пор находятся на больничном и тренируются онлайн. «Маша — боец! Я вижу, что у нее есть огромный потенциал на этом проекте», — отметил хореограф.

Фото: пресс-служба

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