Маркони — в аэротрубе и магия звезд от Зудиной: как прошел третий выпуск «Танцев со звездами»

В 13-м сезоне танцевального шоу кресла жюри заняли народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, хореографы Владимир Варнава и Егор Дружинин. И уже по традиции ведущим проекта выступил Андрей Малахов. В этом сезоне пары не будут покидать проект и все дойдут до финала.

После второго эфира турнирную таблицу возглавили три пары — Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Валерий Николаев и Александра Акимова, а также Александра Ревенко и Денис Тагинцев.

Звездой третьего тура «Танцев со звездами» стал телеведущий и шоумен Владимир Маркони. Для подготовки невероятного номера артисту пришлось тренироваться в настоящей аэротрубе. И номер Владимира и его партнерши Евгении Толстой явно стоил этого.

Марина Зудина и ее партнер Максим Петров решили прибегнуть к помощи звезд. Во время репетиций пара устроила в зале мини-планетарий. Участникам удалось передать романтику страстного танца румбы через выступление.